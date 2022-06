Maria Grazia Chiuri ha presentato la sua collezione Cruise 2023 per Dior con un poetico e suggestivo spettacolo di flamenco in Plaza de España a Siviglia!

Dopo la mitologia urbana della Cruise 2022 ad Atene, la nuova tappa della collezione Dior Cruise 2023 è arrivata in Spagna, a Siviglia. Proprio come ha raccontato Maria Grazia Chiuri: «Abbiamo collaborato molto sul territorio. Questo viaggio nel mediterraneo tra Puglia, Grecia e Spagna sta mostrando molte connessioni».

L’ ambientazione? La suggestiva Plaza de España al tramonto, illuminata come un dipinto di Goya. Sui due ponti affacciati sul canale c’erano gruppi di ballerine, in sottogonna di tulle e body rossi. Davanti a ciascuno di loro, un ballerino di flamenco, capelli lunghi, abiti neri e tacchi che ticchettano per terra. Ad accompagnarli un’orchestra d’archi, un pianoforte e un commovente primo violino. È su questa magistrale passerella che hanno sfilato decine di modelle, precedendo le loro ombre nei corridoi degli edifici.

Dior, la Cruise 2023

Emblema della Dior Cruise 2023 è La Capitana, ossia Carmen Amaya che riporta alla verità del flamenco con il suo modo di performare che non si sottopone a canoni, la prima a vestirsi come gli uomini. Artista che con la danza ha unito forza e fragilità. Ma anche il passaggio dall’abito haute couture Bal à Seville della primavera-estate 1956 di Christian Dior, alla Plaza de España costruita per l’esposizione iberoamericana del 1929, che abbraccia la ricchezza delle culture e rappresenta tutta la Spagna.