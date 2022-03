Mediterranea, in arrivo l'edizione 2022 dell'evento dedicato al beachwear

Mediterranea, l’evento dedicato al beachwear, sta per tornare con la seconda edizione dal 17 al 20 giugno 2022 proprio in concomitanza con Milano Moda Uomo!

Dopo il debutto dello scorso luglio, sta per tornare la seconda edizione di Mediterranea. L’evento milanese dedicato al beachwear si terrà dal 17 al 20 giugno 2022 proprio in concomitanza con la Milano Moda Uomo. La location? Riconfermato il mega spazio super contemporaneo, ampio e luminoso di Via Friuli 26 a Milano. Ovvero 3.500 metri quadrati espositivi per un numero massimo di 80 brand esposti!

E come ha dichiarato il direttore della comunicazione di Mediterranea, Mauro Gallinari: «Il team di Mediterranea è felice di presentare a Milano la seconda edizione di questa collettiva. In questo periodo ancora più complesso, crediamo che i nuovi eventi B2B con una forte individualità ed identità, possano fare la differenza. I buyer provenienti da tutto il mondo hanno bisogno di essere guidati nei loro acquisti da una pre-selezione di brand qualificati e raggruppati in un luogo espositivo dedicato».

Mediterranea 2022

Mediterranea 2022 è un evento nato per seguire il nuovo trend della moda che vede sempre di più la presenza di capi beachwear, swim e resort wear all’interno dei negozi di alta gamma accanto a griffe famose. Le nuove tendenze hanno rivelato che streetwear e athleisure sono ormai sempre più importanti nel modo di vestire delle donne durante tutta la loro giornata. Alcuni capi beachwear possono diventare veri protagonisti se abbinati con capi griffati!

Mediterranea ha compreso questo trend, creando una vetrina espositiva dedicata solo ed esclusivamente ai buyer di alta immagine, ai department store, ai concept store e agli specialty store. Il mood dello show? Ovviamente l’unicità, la qualità e la sostenibilità di tutte le collezioni esposte. Tra i brand che hanno preso parte alla scorsa edizione si segnala Amorissimo, Clara Aestas, Fisico, Gentry Portofino, Oseree e Sharay. Dunque a giugno una super selezione di circa 80 brand del settore presenterà a Milano le collezioni per l’estate 2023. Stay Tuned!