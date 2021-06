Mediterranea, nuovo evento dedicato al beachwear

Mediterranea è il nuovo evento milanese che, dal 1 al 4 luglio, propone una collettiva smart e innovativa di swim, resortwear e abbigliamento da spiaggia

L’estate si sta avvicinando sempre di più e a Milano debutta Mediterranea, il nuovo evento dedicato a swim, resortwear e abbigliamento da spiaggia. Dall’1 al 4 luglio a Milano presso gli spazi di via Friuli 26 una curata selezione di circa 100 brand del settore presenteranno le loro collezioni per l’estate 2022. Qui si potranno scoprire le iconiche collezioni di Fisico, Gentryportofino, Amorissimo, Bianca Bikini e Siyu.

Presenti anche brand emergenti del panorama italiano ed internazionale con una particolare attenzione alla sostenibilità selezionati dagli showroom milanesi Studio Zeta e Studio 360. L’evento è patrocinato da Csm – Camera Showroom Milano. L’ associazione professionale in cui è integrata gran parte degli showroom multimarca della città di Milano. Lo scopo? Difendere i loro interessi e promuovere la loro digitalizzazione, internazionalizzazione e creazione di portali B2B.

Mediterranea si svolge allo studio Zeta in via Friuli

La location individuata per lo svolgimento dell’evento è lo showroom Studio Zeta in via Friuli 26 a Milano. Un ambiente scelto in particolare per l’ampiezza dei locali (circa 3.500 metri quadri) e lo stile moderno dell’ambientazione. permette la scoperta delle collezioni in un luogo di fascino, elegante e non ultimo

“sicuro”. Dunque un luogo moderno dell’ambientazione, perfetta per garantire lo svolgimento della programmazione nel pieno rispetto di ogni normativa anti-covid, che si presuppone sarà ancora in vigore. Maggiori dettagli sull’esposizione saranno svelati nelle prossime settimane attraverso i canali social delle due attività organizzatrici.

Mediterranea dunque è orgogliosa di presentare la collettiva in questo periodo complesso. Poiché crede che i nuovi eventi BtoB, da ora e in futuro, possano avere un vero senso economico se con focus precisi ed spazi adeguati per poter mettere in atto tutte le procedure per la sicurezza, evitando assembramenti. Una location elegante, luminosa, pratica e sicura.