Swarovski, primo flagship store asiatico a Shanghai_

Swarovski ha inaugurato il primo scintillante flagship store in HK plaza a Shanghai. Uno spazio magico che si apre in un mondo super colorato e fantasioso!

Swarovski ha appena aperto il suo primo flagship store asiatico a HK Plaza, Shanghai. Sulla scia delle boutique pop-up Instant Wonder del marchio in 27 località chiave in tutto il mondo all’inizio di quest’anno, lo store accoglierà i clienti della maison austriaca su base più permanente. Il direttore creativo Giovanna Engelbert ha creato uno spazio per trasportare i clienti nel fantasioso mondo di Swarovski nel momento esatto in cui entrano.

Il negozio è legato a una interpretazione dei codici del brand e soprattutto dell’heritage. È lo spazio Wonderlab dedicato ai gioielli del futuro: un laboratorio, un’astronave e una sala controllo, un concentrato di curiosità. E come ha svelato lei stessa:«Sono entusiasta di svelare questo store, ispirato dall’innovativo scenario cinese. È il negozio più grande e ambizioso che abbiamo realizzato, si collega a tutto il resto che abbiamo fatto fino ad ora».

Lo spazio Wonderlab di Swarovski

Lo spazio Wonderlab di Swarovski offre uno sguardo all’interno della mente del brand di fama mondiale, segmentato in una sfilza di boudoir colorati e immaginari. Boudoir super pop immersi in tonalità di rosa cipria, verde smeraldo e allettante giallo canarino.

La wonder room, tutta in rosa metallizzato, ha un display centrale ruotante e sedie fatte su misura a forma di cigno. Si percorre poi la scala lucent fino alla dream room, un boudoir futuristico completato con i vanity seat dove ci si può sedere e adornarsi di gioielli.

C’è poi il laboratorio in argento scintillante, dove scienza e magia si incontrano e dove i bracci robotici mostrano ciò che Swarovski è in grado di creare. Dall’imaginarium alla galleria della curiosità, fino al lusso futuristico e nascosto della sala di controllo, che celebra forma, funzione e colore, l’intero negozio è un’ode al cristallo in tutte le forme pensate dal brand. Un tuffo nel fantasioso e super colorato mondo di Swarovski!