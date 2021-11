MSC Virtuosa, la nuova nave da crociera inaugurata da Sophia Loren

Battesimo a Dubai per MSC Virtuosa: Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia e diciannovesima nave MSC. Presenti al varo anche Massimiliano Rosolino e le showgirl Matilde Brandi e Ludovica Bizzaglia

MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente, ha celebrato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il battesimo della sua nuova ammiraglia MSC Virtuosa.

Madrina della cerimonia ancora una volta Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo ben 17 delle 19 navi che compongono la moderna e innovativa flotta della Compagnia.

MSC Virtuosa, una delle navi da crociera più grandi al mondo

Dotata delle più recenti tecnologie marittime disponibili, MSC Virtuosa è una delle navi da crociera più grandi e avanzate al mondo anche dal punto di vista ambientale. MSC Crociere condivide con gli Emirati Arabi Uniti l’importante obiettivo di giungere a zero emissioni nette entro il 2050. E la nuova MSC Virtuosa rappresenta un’altra pietra miliare nel viaggio verso il raggiungimento di questo importante traguardo. MSC Virtuosa può ospitare fino a 6.334 passeggeri, oltre a 1.704 membri dell’equipaggio. Sarà posizionata nel Mar Arabico fino a marzo 2022 e avrà il suo homeport a Dubai.

L’innovativa nave conta 19 ponti ed è pronta ad accogliere i suoi ospiti questo inverno per itinerari di una settimana da Dubai con il meglio della cucina internazionale, intrattenimento di classe mondiale, bar e saloni rilassanti. Inoltre su MSC Virtuosa è presente la più grande area shopping in mare, una spa e un centro fitness, un aquapark e club per bambini e adolescenti.

I servizi a bordo della nave: ristoranti, boutiques, intrattenimento

Sulla MSC Virtuosa c’è una scelta di 10 ristoranti e 21 bar, compresi due nuovissimi ristoranti di specialità – HOLA! Tacos & Cantina e Indochine. Per l’intrattenimento, un teatro da 945 posti e la splendida Carousel Lounge a poppa della nave con produzioni dal vivo e spettacoli ogni sera. Chi viaggia con i bambini troverà ampie strutture a loro disposizione, tra cui aree di gioco LEGO e un baby club Chicco.

Per gli amanti dello shopping c’è una promenade di 112 metri fiancheggiata da boutique, bar e ristoranti e sormontata da uno schermo a LED mozzafiato con animazioni giorno e notte. La più grande area shopping in mare, con 1.168 mq di spazio commerciale con 11 boutique e 250 marche diverse.

Le aree wellness e fitness

Per i momenti di relax, a disposizione dei passeggeri ben cinque piscine, tra cui un’ampia piscina magrodome, e un acquapark di 1.000 mq. Wellness e fitness sono serviti con la lussuosa MSC Aurea Spa, con una gamma completa di trattamenti e la modernissima MSC Gym by Technogym.

Una peculiarità unica che attende gli ospiti a bordo è il nuovissimo MSC Starship Club, disponibile esclusivamente su MSC Virtuosa, che vede protagonista Rob, il primo barman umanoide futuristico del mondo. A disposizione anche un’area di intrattenimento dedicata con un simulatore FI, bowling, cinema XD.