La grande famiglia di followers che le segue sulla rete – oltre 10 milioni tra Instagram e Facebook – non ha dubbi. Il singolo “Pezzo di Cuore”, suggella un’amicizia umana e artistica che vale oltre 10 anni. Wondernet Magazine ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del singolo, che uscirà venerdì 15 gennaio.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono due queen contemporanee che, insieme alla produzione di Dardust /Dario Faini e all’autore Davide Petrella, aprono il 2021 con la speranza di un brano che per la big family è gia storia.

“Pezzo di Cuore”, il brano di Emma e Alessandra Amoroso

La storia è quella di due ragazze partite dalla terra di Puglia, quel Salento assolato e pieno di sapori, odori e colori che Roma mai avrebbe loro restituito. Ma Roma avrebbe dato qualcosa in più. Quella consapevolezza che, crescendo lontane da casa e circondate dall’abbraccio di una fucina artistica come quella guidata da Maria De Filippi, quei colori salentini avrebbero brillato maggiormente, poiché visti al ritorno da lunghi viaggi fatti di musica ed esperienze guardate con gli occhi semplici di due ragazze del Sud, cresciute a suon di musica e fragranti pasticciotti leccesi.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, la conferenza stampa

Alla conferenza stampa di presentazione di “Pezzo di Cuore”, in uscita il prossimo venerdì 15 gennaio (già in pre-order e pre-save a questo link ), una folla di giornalisti è pronta a ricevere le preziose parole di Emma che, per prima, ha lanciato l’invito a collaborare – da sempre rimasto in sospeso tra le due – e quelle di Alessandra Amoroso, che mai lo avrebbe rifiutato.

La richiesta di cantare insieme un brano che fosse emblema di due delle voci più importanti del panorama musicale italiano, è stata da sempre calorosamente reiterata da parte del folto pubblico che le segue, sin da quando le due hanno mosso i primi passi nei corridoi Mediaset. Alla corte di Maria le due sono nate e, da quella stessa corte, hanno spiccato il volo alla conquista di un successo più che mai meritato, cristallizzando le loro carriere artistiche, in voci amate e riconosciute in modo unanime.

«Se Sanremo dovesse chiamare, andremmo subito»

Poco importa se, ad oggi, la chiamata dall’Ariston sia o meno arrivata – infatti alle domande sulla possibile presenza al Festival, Alessandra precisa che Sanremo non ha chiamato e che, per il momento, non si può rispondere alle voci che le vedono tra i super ospiti della kermesse ma che, se la chiamata dovesse arrivare, indubbiamente sarebbe un si; dato l’amore profondo di entrambe per il palco sanremese.

Emma: «Da anni i fan chiedevano a me e Alessandra una canzone insieme»

Quel che importa oggi invece, è l’uscita di un pezzo che da tempo era nell’aria, come sottolinea Emma nelle sue prime battute di risposta.

«Lo dicevamo da un po’ di anni di fare una canzone insieme. Ce lo chiedeva la parte bella dei nostri fan. Mentre io ero a X Factor a Milano e lei a Roma, in gran segreto siamo andate da Dario Faini e abbiamo lavorato con Petrella, in modo naturale e con la voglia e l’entusiasmo della ripartenza. Volevo una canzone senza tempo, una ballad immortale e con Ale ci siamo comprese sin da subito. Non c’è stato tempo di pensare ad altro, perché è stata una cosa “cotta e mangiata”. Ci sarà tempo e modo per dar spazio a ciò che potrebbe arrivare dopo “Pezzo di Cuore”. Per ora non c’è altro da dire, se non che abbiamo fatto una canzone dal contenuto universale e che parla d’Amore, quella cosa che fa muovere il mondo. Farla insieme è stato facile, perché sappiamo ascoltarci e ci conosciamo bene».

Concorda con lei Alessandra che, specifica: «In questo periodo abbiamo dovuto imparare a stare con noi stessi ed una parte importante per farlo, è proprio l’amor proprio. Forse e finalmente, sia io che Emma abbiamo trovato quel sano egoismo che ci porta a metterci al primo posto e a volerci bene».

La lavorazione del brano, tra “stonature” e risate

«”Pezzo di Cuore” è un brano nato in segreto, in una giornata normale, ma insieme ad amici che hanno riempito l’esperienza di forti emozioni» – dichiara Emma riguardo al giorno in cui il singolo è stato registrato e, continua – «C’era l’emozione del “segreto”. Siamo arrivate incappucciate, perché non doveva saperlo nessuno. Sia Dario che Davide sono due persone che fanno parte della nostra famiglia artistica da sempre, per questo lavorare al brano è stato molto naturale. Anche ammazzarci di stonature e risate in modo reciproco, perché entrambe ci conosciamo nel profondo e per questo, non dovevamo nasconderci dietro la finta armatura da “artista di mondo”».

Nel flusso d’amore che scorre tra le artiste, c’è tempo anche per tornare a parlare di Covid e della situazione impossibile che la scena live sta attraversando.

Ancora una volta Emma è pronta a battersi per ciò che di più caro ha nel cuore; l’amore per la musica, per il pubblico e per quel ritorno al live che da troppo tempo manca e che, per lei, è stato ancor più come “un coito interrotto” – così lo definisce Marrone, ripensando al tour per i suoi primi 10 anni di carriera, fermatosi a causa dell’epidemia di Coronavirus. «Farò tutto ciò che è in mio potere per tornare dal vivo. Tutto ciò che bisogna ed è necessario fare per garantire sicurezza, pur di tornare a suonare e a vivere il palcoscenico. Prima di pensare a qualsiasi altra cosa, ho bisogno di chiudere questo capitolo dei miei primi 10 anni di carriera, rimasto aperto a causa della pandemia. Voglio riportare tecnici, crew e fonici sui palchi, spero già nell’estate in arrivo».

“Pezzo di Cuore”, un disco a due anime

Un duetto quello tra Emma e Alessandra, il cui peso specifico è determinato dal grande amore corrisposto tra le due artiste, amiche per la musica e nella vita, pronte a mettersi in gioco oltre la loro esperienza, per incamerarne sempre di nuove, come il cinema, la TV e magari, come richiedono tutti i fans da tempo e a gran voce, un disco a due anime, che dia un seguito cospicuo a quel “Pezzo di Cuore” che batte forte e a tempo di musica, ormai da oltre 10 anni.