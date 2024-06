Teatro Fragranze Uniche, nuovo flagship store a Firenze

Teatro Fragranze Uniche ha aperto un nuovo flagship store di profumi nel cuore di Firenze in via dei Tosinghi 22 tra Piazza Duomo e Piazza della Repubblica!

Teatro Fragranze Uniche nasce a Firenze dal sogno di tre donne di esplorare una nuova relazione emozionale tra spazio e fragranza. La nuova casa del brand è nel cuore di Firenze, in via de’ Tosinghi 22 rosso, tra piazza del Duomo e piazza della Repubblica.

Nel nuovo flagship store si respira una nuova energia creativa nel mondo delle fragranze. Dunque una boutique elegante, dai toni accoglienti che richiamano lo stile del brand fiorentino e ne esaltano le collezioni. Un piccolo e raffinato spazio dove potersi immergere nell’universo creativo delle fragranze e dei profumi del brand. Uno scrigno di profumi con un salottino privato. Per dare vita a spettacoli e percorsi olfattivi per un’esperienza sensoriale raffinata e unica che arreda e dialoga con il territorio, l’arte, il design e la tradizione.

Teatro Fragranze Uniche Firenze

Teatro Fragranze Uniche inoltre ha partecipato alla 14^ edizione di Esxence, la più importante kermesse mondiale nel settore della Profumeria Artistica, presso il MiCo Milano. Il brand ha presentato Ceresia, un profumo in cui la dolcezza intensa della ciliegia si fonde con la vivacità agrumata del bergamotto, dando vita ad una fragranza intrigante e audace dal profumo effervescente e scintillante.

L’arte di immaginare e creare senza confini; un viaggio che parte dal sentire, pronti ad esplorare nuovi mondi. Un passaggio diretto tra il proprio corpo e le sue emozioni. Come avviene a teatro, percepire un profumo riesce ad evocare suggestioni legate all’emozione, alla seduzione e al ricordo. Il marchio trasforma queste emozioni in “spettacoli olfattivi”. Oltre venti profumazioni, ispirate alla cultura e alla storia di Firenze e della Toscana. Le fragranze in vari formati e diffusori e sono declinate in candele profumate, fragranze per tessuti ed eau de parfum.