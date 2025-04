Louis Vuitton riapre la boutique di Via Montenapoleone a Milano con un flagship store rinnovato, la nuova collezione home e il ristorante Da Vittorio. Moda, design e alta cucina in un’unica esperienza.

Milano si prepara alla Design Week con una grande novità nel cuore del Quadrilatero della moda, accogliendo un nuovo punto di riferimento per moda, design e alta cucina. Il 4 aprile 2025, Louis Vuitton ha riaperto le porte della sua storica boutique in Via Montenapoleone 2, all’interno del rinnovato Palazzo Taverna, nel cuore di Milano. Domani, 8 aprile, verrà inaugurato inoltre il primo ristorante italiano della casa di moda francese che ha scelto la famiglia bergamasca del gruppo «Da Vittorio» per guidare la cucina.

Dopo tre anni di lavori, la Maison francese presenta uno spazio completamente trasformato, che unisce tradizione, architettura contemporanea e nuove esperienze.

Louis Vuitton torna a Milano in via Montenapoleone

Il flagship store si estende su oltre 4.500 metri quadrati distribuiti su quattro livelli. Il progetto architettonico, firmato da Peter Marino, valorizza l’identità storica dell’edificio neoclassico con un ampio cortile interno coperto da una spettacolare struttura in vetro. Ogni dettaglio riflette l’eleganza e la visione creativa del marchio.

Ma la vera novità è l’ingresso ufficiale nel mondo del design d’interni con il debutto in Italia della Louis Vuitton Home Collections. Per la prima volta, una boutique Louis Vuitton ospita un’intera area dedicata alla casa. Al suo interno si possono scoprire arredi e oggetti esclusivi che raccontano il gusto raffinato della Maison.

Da Vittorio Café Louis Vuitton

A rendere l’esperienza ancora più completa, all’interno della boutique si trovano anche il Da Vittorio Café Louis Vuitton e il Ristorante DaV by Da Vittorio Louis Vuitton, curati dalla celebre famiglia bergamasca Cerea. L’inaugurazione ufficiale del ristorante è prevista per l’8 aprile. In menu, piatti iconici della tradizione italiana, come i paccheri e il risotto allo zafferano, reinterpretati in chiave creativa. Il risotto, ad esempio, viene presentato a forma di fiore, simbolo del brand.

Con questo nuovo flagship, Louis Vuitton Milano Montenapoleone diventa una destinazione d’eccellenza. Un luogo dove moda, arte, design e gastronomia si incontrano per offrire un’esperienza immersiva, sofisticata e unica nel cuore della città.