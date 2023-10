Sandro Giordano Remmidemmi, il live set alla Strati d'Arte Gallery di Roma

Ha inaugurato lo scorso sabato 14 ottobre, alla Strati d’Arte Gallery di Roma, la mostra di “In Extremis…bodies with no regret” di Sandro Giordano in arte Remmidemmi. E domani l’artista terrà un live set durante il quale, chi lo desidera, potrà farsi fotografare

Appuntamento imperdibile con l’arte di Sandro Giordano, in arte Remmidemmi, alla Strati d’Arte Gallery di Roma. Domani sabato 21 ottobre, a partire dalle ore 18 e fino alle 21 circa, l’artista sarà presente presso la galleria d’arte in Via Sicilia 133-135, nei pressi di Via Veneto, dove fino al 5 novembre è in programma la mostra “In Extremis…(bodies with no regret)”.

Per l’occasione, sarà allestito in mostra un set fotografico all’interno del quale gli ospiti che lo desiderano potranno posare, da soli o in gruppo, simulando una caduta, ed essere fotografati dall’artista. Il pubblico presente in sala potrà assistere alla performance.

Remmidemmi, il live set alla Strati d’Arte Gallery

Le fotografie realizzate nel corso dell’evento saranno pubblicate sulle pagine ufficiali Instagram del progetto In Extremis e di Remmidemmi. Chi lo desidera potrà acquistare una copia originale in formato 13×22 cm, stampata su cartoncino e firmata dall’artista, rivolgendosi al personale in sala.

Le fotografie saranno realizzate principalmente secondo il principio dell’ordine di fila tuttavia ogni tre scatti l’artista si riserva il diritto di selezione casuale tra il pubblico secondo propria insindacabile discrezione.

Data la durata dell’evento (tre ore circa), l’organizzazione non assicura che tutti i presenti potranno essere fotografati.

La mostra “In Extremis (bodies with no regret)”