Sardegna, il traghetto è il mezzo preferito dai turisti

Per raggiungere la Sardegna è possibile scegliere il mezzo di trasporto che si desidera, dalla nave fino all’aereo. Molti tra i turisti che ogni anno raggiungono l’isola, però, tendono a prediligere il traghetto, per vari motivi. Vediamo perché questa soluzione è ancora una delle più apprezzate, e le comodità oggi disponibili sui traghetti

La Sardegna è una delle gemme più preziose del Mediterraneo. Una splendida isola italiana che offre una varietà straordinaria di paesaggi, spiagge mozzafiato, cucina deliziosa e una ricca storia culturale. Per coloro che desiderano visitarla, ci sono diverse opzioni per raggiungere la Sardegna ma una delle più pratiche è senz’altro il traghetto.

Per arrivare in Sardegna via traghetto si può partire da vari porti sulla costa italiana, che offrono collegamenti regolari con i principali porti sardi, tra cui Cagliari, Olbia, e Porto Torres. Ecco perché molte persone scelgono il traghetto per visitare la Sardegna.

Sardegna, la praticità del traghetto

Sicuramente ciò che spinge moltissimi turisti a prediligere i traghetti per la Sardegna rispetto ad altri mezzi di trasporto è la praticità di questa soluzione. Sono infatti tanti coloro che scelgono la Sardegna perché offre numerose spiagge tra le più belle del mediterraneo, così come mete storiche e resti archeologici.

Chi arriva in Sardegna desidera visitare molte di queste attrazioni, cosa che risulta enormemente più pratica avendo a disposizione un mezzo di trasporto di proprietà, anche perché non tutte le località sono servite in modo ideale dai mezzi pubblici. Per poter usare l’auto senza restrizioni e non dover pagare costi ulteriori per il noleggio spesso si predilige il traghetto, che consente di raggiungere l’isola con il proprio veicolo. Che può essere un’automobile, ma anche un camper, che consente di pernottare in zone difficili da raggiungere. Ci sono poi tutti coloro che della Sardegna desiderano fare un tour, ad esempio in moto; in casi di questo genere il traghetto è un must.

Costo ridotto

Un altro aspetto interessante del viaggio in traghetto è sicuramente il prezzo, soprattutto quando a viaggiare è tutta la famiglia. Prenotando in anticipo molte compagnie navali offrono particolari sconti, che consentono di fare il viaggio a un costo estremamente ridotto.

Ovviamente rientra in questa motivazione anche il fatto di avere al seguito il veicolo di proprietà, perché taglia dalle spese necessarie per la vacanza il costo dell’eventuale noleggio di un’auto. Si deve anche considerare che molte persone progettano una vacanza sull’isola abbastanza prolungata, in vari casi più lunga di 10-15 giorni; in questi casi il viaggio in traghetto risulta particolarmente comodo e la sua durata non influisce in nessun modo sul soggiorno sull’isola.

Un viaggio più comodo

Sono numerosi i porti italiani da cui partono traghetti per la Sardegna, da Genova, Livorno, Napoli e anche dalla Sicilia. Molti italiani trovano vantaggioso partire con il traghetto perché possono salpare da una città vicina a quella in cui vivono, con il minimo tempo impiegato a guidare verso il porto. Spesso poi si preferiscono le partenze notturne, che consentono di imbarcarsi dopo cena, per poi raggiungere la Sardegna nelle prime ore del mattino. Si sfrutta così quello che altrimenti sarebbe un tempo morto per viaggiare verso la meta prescelta.

I traghetti moderni, poi, sono muniti di ristoranti, bar, terrazze panoramiche e cabine confortevoli. Si tratta di navi sicure e comode, che permettono di viaggiare non solo con la massima praticità e tutte le comodità che è possibile trovare a bordo, ma anche in estrema sicurezza. Per questo i traghetti rimangono una delle prime scelte tra coloro che organizzano un viaggio per la Sardegna.