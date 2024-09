Le Twins ha svelato a Milano Moda Donna la sua prima capsule collection di jeans all’evento esclusivo tra moda e musica di Radio 105 fra le celebs!

Le Twins ha svelato la sua nuova collezione SS25 a Milano Moda Donna! In un evento super esclusivo tra moda e musica ospitato a Radio 105. Con l’occasione inoltre le founders Sara e Tania Testa hanno presentato la prima capsule collection di jeans del brand. “Abbiamo pensato che la radio fosse il posto giusto per presentare questo debutto” hanno commentato le direttrici creative.

“Il jeans, come la musica, è un simbolo di libertà e espressione personale. Capace di attraversare generazioni e adattarsi ad ogni contesto. Creando un legame indissolubile tra stile e suono che accompagna la vita di chi lo indossa.” L’evento ha visto la partecipazione di numerose celebrities amiche del brand. Tra cui Mara Venier, Costanza Caracciolo, Federica Panicucci, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, Elena Barolo e Dalila Di Lazzaro.

Jeans Le Twins SS25

Pensata per celebrare un capo iconico del guardaroba femminile, questa capsule unisce comfort, stile e artigianalità. La vestibilità è morbida e confortevole, impreziosita da ricami di strass fatti a mano e gocce di paillettes che creano un elegante motivo a gessato interrotto. Perfetta per ogni occasione: dal giorno alle serate più glam.

La capsule rappresenta l’essenza della versatilità, dello stile e della raffinatezza che contraddistinguono il brand Made in Italy. Incarna l’eccellenza dell’artigianato italiano con una cura meticolosa per i dettagli e l’uso di materiali di altissima qualità. Attraverso playlist selezionate e contenuti creativi la radio ha fatto da filo conduttore all’intera presentazione. Offrendo un esclusivo sguardo dietro le quinte del mondo della moda. Le Twins ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni collezione in un racconto unico. Dove la moda non solo si vede, ma si ascolta e si vive!