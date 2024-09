Per l’autunno 2024 appena iniziato, Shein ha realizzato una capsule super cool in co-lab con la poliedrica creators e fashion celebrity, Perla Vatiero!

Perla Vatiero è sbarcata su Shein! Il brand di fast fashion ha annunciato il lancio della nuova attesa capsule in co-lab con Perla. Il marchio invita tutte le donne a immergersi nella bellezza dell’autunno 2024 con questa co-created collection firmata dalla fashion celebrity. La Vatiero ha catturato l’attenzione del pubblico partecipando a Temptation Island 2023 e, più recentemente, vincendo l’ultima edizione del Grande Fratello.

La sua personalità forte e il suo stile davvero unico l’hanno resa una delle creators più amate in Italia e proprio per questo, Shein l’ha scelta come nuovo volto principale della campagna Fall/Winter di quest’anno. E come ha rivelato Perla su Instagram: “Ho amato la nuova collezione di Shein sopratutto questi look super sportivi. Andate a cercare il codice F84DQ su @shein_it @sheinofficial per scoprire la nuova collezione!”.

Shein X Perla

Per questa capsule Perla ha creato un perfetto mix di stili: chic, street, elegante e preppy, pensati per le esigenze di ogni donna alla ricerca dei trend più attuali. E che da sempre riconosce nel brand un impegno costante verso l’inclusività e l’accessibilità. I capi spaziano da maglioni avvolgenti dalle linee morbide a giacche sartoriali e trench coat monocolore dal taglio classico, ideali per chi vuole creare outfit sofisticati e versatili allo stesso tempo. I look preppy, con felpe cropped, giacche e gonne a pieghe ispirate al mondo del tennis, danno un tocco fresco e dinamico alla collezione. Non mancano proposte più casual come jeans strappati abbinati a felpe e maglioni crop, perfetti per chi ama i look street e urban. La nuova capsule offre una gamma di capi super cool. Ideali per la quotidianità, gli impegni sportivi fino alle serate più eleganti. Tutto per affrontare la nuova stagione con stile!