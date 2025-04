Anteprima ha svelato una mostra in co-lab con la fotografa, regista e artista internazionale Mika Ninagawa e una capsule speciale da 10 Corso Como a Milano.

Anteprima è sbarcata da 10 Corso Como a Milano: il brand ha presentato una straordinaria mostra in co-lab con la rinomata fotografa, regista e artista internazionale Mika Ninagawa. L’evento ha segnato anche il lancio esclusivo di una capsule collection speciale. Durante l’evento si sono distinte due affascinanti installazioni. “Within the Breath of Light and Shadow”. Ovvero una composizione luminosa simile a una ghirlanda che intreccia cristalli, suncatchers, farfalle, stelle, cuori e motivi dai toni scuri.

E poi “Liberation and Obsession”, una serie di opere che riflettono il mondo interiore di Ninagawa attraverso colori e immagini simboliche. La mostra esplora i temi dell’innocenza e del desiderio. Rievocando la meraviglia infantile di scoprire un forziere colmo di gioielli.

Contrapposta a simboli di costrizioni sociali e desideri inespressi. L’intenso gioco di colori e decorazioni ha accentuato dunque una tensione psicologica tra ossessione e libertà.

Anteprima X Mika Ninagawa

La direttrice creativa di Anteprima, Izumi Ogino, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è favorire scambi culturali e collaborazioni tra diverse forme d’arte, dal balletto alla musica, fino all’arte contemporanea, per creare onde di ispirazione capaci di lasciare il segno. La moda è un importante strumento di connessione, proprio come una cornice che amplifica l’impatto dell’arte. Il legame tra moda e arte è profondo e offre possibilità infinite di espressione e narrazione, capaci di lasciare un’impronta duratura. Come sostenitrice appassionata di artisti e designer visionari, sono orgogliosa del ruolo di Anteprima nell’esplorare nuove prospettive e nel contribuire a ridefinire il futuro della moda e dell’arte.”

Mika Ninagawa ha reinterpretato la WIREBAG in 6 varianti meticolosamente ricamate e ornati da motivi di vario tipo. Il marchio onora il potere dell’espressione artistica e l’incanto ludico che l’arte porta nella vita.