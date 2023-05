Dua Lipa e Romain Gavras sono ufficialmente una coppia

Dua Lipa e Romain Gavras hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia sul red carpet del Festival di Cannes 2023

L’icona della musica pop contemporanea Dua Lipa ed il regista francese di video musicali Romain Gavras sono ufficialmente una coppia. Voci su una presunta relazione tra i due circolavano già da qualche mese. Erano stati infatti avvistati mano nella mano durante la settimana della moda di Parigi.

Insieme, Dua Lipa e Romain Gavras avevano anche preso parte ad una festa dopo i BAFTA. Ora, sembra che Dua Lipa e Romain Gravas abbiano deciso di ufficializzare la loro relazione. I due hanno debuttato ufficialmente come coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Canne 2023.

La popstar ha anche condiviso alcuni scatti su Instagram, scrivendo una didascalia in francese che tradotta significa: “Ieri sera a Cannes con il mio tesoro”.

Non è ancora chiaro come si siano conosciuti. Romain Gavras è attivo nell’industria musicale da tempo ed è noto per la regia del video musicale di “Bad Girls” di M.I.A., nonché per la regia di “No Church in the Wild” di Jay-Z, Kanye West e Frank Ocean. Gavras, che ha 14 anni più di Dua Lipa, in precedenza ha avuto una relazione sentimentale con Rita Ora. Dua Lipa invece fino al dicembre del 2021 è stata fidanzata con Anwar Hadid, fratello di Gigi e Bella.

Classe 1995, Dua Lipa ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica fin da giovane. Il suo album di debutto eponimo, rilasciato nel 2017, ha generato successi come “New Rules” e “IDGAF”, che l’hanno resa una delle artiste più ascoltate dell’anno. Lipa ha continuato a collezionare successi con il suo secondo album, “Future Nostalgia” (2020), che ha dimostrato la sua versatilità musicale e il suo talento nell’esplorare nuovi generi. Il suo stile unico, che fonde pop, dance e influenze retrò, ha catturato l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo.

A Cannes Dua Lipa presenterà la sua collezione con Versace

Oltre alla sua musica, Lipa è conosciuta per il suo stile glamour e la sua presenza carismatica sul palco. Ha vinto numerosi premi, tra cui Grammy Awards e Brit Awards, confermando il suo status di superstar globale. Insieme a Penelope Cruz, ha condotto il Met Gala 2023. Ha recitato nel film “Barbie”, accanto a Margot Robbie e Ryan Gosling, nel ruolo di Barbie Sirena. Inoltre, domani 23 maggio a Cannes verrà presentata la collezione Versace High Summer: La Vacanza, che Donatella Versace ha creato in collaborazione con lei. In attesa di aggiornamenti sulla nuova coppia dello show-biz, stay tuned!