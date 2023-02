Dopo mesi e mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma: Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono ufficialmente detti addio

È giunto al capolinea anche il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. La coppia si è lasciata dopo nove anni di matrimonio ed una figlia insieme.

Da mesi si vociferava una presunta crisi nella coppia, ed ora a darne la conferma ufficiale è stato il settimanale “Oggi”: «Il rapporto è davvero finito».

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati

Lo scorso ottobre era stato il settimanale “Nuovo” a parlare di un imminente separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, senza però specificare le motivazioni. Ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, ma i follower più attenti hanno notato dei dettagli particolari. Sul suo profilo Instagram, la showgirl continua a condividere i suoi progetti lavorativi: dall’intervista a Milano alle sfilate di New York. Ma in tutto questo è chiara l’assenza del marito. Sono settimane, infatti, che la coppia non pubblica nessuna foto o storia insieme.

La storia tra Elisabetta e Brian

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2013 ad una festa organizzata da amici in comune. Tra di loro è stata amore a prima vista, tanto da sposarsi solo un anno dopo in Sardegna. Nel 2015 poi, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con la nascita di Skyler Eva, la loro prima ed unica figlia.

La coppia vive attualmente a Los Angeles, dove Brian Perri lavora come medico. Ed è proprio per amore verso il marito che la showgirl ha deciso di lasciare l’Italia. La coppia è sempre stata molto riservata ed ama vivere la propria quotidianità lontana da gossip e riflettori. Sarà anche per questo che non si sono ancora esposti sulla loro separazione?