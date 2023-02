Wonderland of Etropìa, il paese delle meraviglie di Etro

Etro ha svelato il progetto Wonderland of Etropìa. Ovvero il quarto atto con cui Marco De Vincenzo ha mostrato il suo paese delle meraviglie con mele giganti!

Etro ha presentato il suo progetto globale Wonderland of Etropìa. Ovvero il quarto atto di Etropìa, narrazione con cui Marco De Vincenzo ha debuttato al timone della maison, infondendo la sua visione poetica, onirica e surreale nella tradizione e nel patrimonio creativo del brand.

Il primo atto di Etropìa, svelato a settembre, poco prima dello show di debutto, era costituito da un vero e proprio Manifesto estetico, alla ricerca della libertà e dell’individualità attraverso il colore. Il secondo atto ha preso vita sulla passerella della sfilata SS23, subito dopo il Manifesto, con l’ispirazione Master of Textiles. Invece il terzo atto è coinciso con il lancio della campagna scattata da Zhong Lin. La fotografa ha ritratto un Eden of Etropìa popolato da funambole, ninfe, maghe e principesse. Ora il quarto atto ha chiuso questa narrazione, immaginando un paese delle meraviglie popolato da mele giganti che si moltiplicano per invadere le città del mondo come simbolo di amore, seduzione ed eternità.

Wonderland of Etropìa di Etro

Wonderland of Etropìa è un sogno in cui l’utopia diventa realtà. L’impossibile diventa possibile e l’iconica mela della collezione occupa la scena dal Giappone all’Europa, attraverso la Corea, la Cina e fino agli Stati Uniti. La natura si trasforma in un luogo fantastico che fa da cornice ai capi e agli accessori Etro, diventando un luogo di ispirazione e condivisione per le nuove generazioni e per le community globali.

Fino al mese di luglio, le mele giganti saranno protagoniste di una serie di attivazioni pop-up in una selezione di boutique in Italia e all’Estero. A partire dal primo lancio da Isetan, in Giappone, Wonderland of Etropìa toccherà 10 città.

Le scenografie extra-size saranno integrate con una campagna globale multichannel su digitale, social e affissioni, inclusiva di mele outdoor posizionate negli hot-spot di alcune tra le città principali. Infine sarà lanciata anche una limited edition della Love Trotter Bag upcycled in versione customizzata, realizzata in esclusiva per i diversi Paesi.