Mugler torna a sfilare alla Paris Fashion Week 2023

Dopo due anni di assenza dalle passerelle, il marchio francese Mugler torna a sfilare dal vivo con la nuova collezione Haute Couture Primavera/Estate 2023. La data ufficiale del ritorno di Mugler è il 26 gennaio a La Villette, a Parigi

In occasione della settimana dell’Alta Moda di Parigi 2023, Mugler torna in passerella a un anno dalla scomparsa del fondatore del marchio di lusso.

Mugler presenterà la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2023 disegnata dal direttore creativo Casey Cadwallader con uno show “See now Buy now” a La Villette, a nord della Capitale. Scopriamo insieme in anteprima il ritorno di Mugler alla Paris Fashion Week 2023.

Mugler torna alla Paris Fashion Week con la SS23

Per l’imminente Paris Fashion Week 2023 il marchio francese Mugler torna a sfilare il prossimo 26 gennaio, nel complesso culturale La Villette, al confine nord orientale di Parigi. Si tratta di una location mozzafiato, un gigantesco complesso che comprende il più grande museo della scienza d’Europa, tre sale da concerto, il Conservatorio di Parigi e la prestigiosa Filarmonica parigina.

Oltre la location e la data di ritorno, ancora non sono stati svelati i dettagli dello show di Mugler che chiuderà la settimana di Alta Moda di Parigi, in programma dal 23 al 26 gennaio 2023. Indubbiamente ci sarà un omaggio al fondatore del marchio, Thierry Mugler, scomparso lo scorso anno.

Durante lo show del prossimo gennaio Mugler presenterà sia capi invernali che alcuni pezzi primaverili, magari con qualche iconico prodotto del marchio omaggiando il suo fondatore. Il brand francese sta riscontrando enorme successo con la mostra itinerante “Thierry Mugler: couturissime”.

Mugler e la moda virtuale: le collezioni presentate in video

Per il marchio francese si tratta di un importante ritorno in scena. L’ultimo show fisico di Mugler diretto da Casey Cadwallader è stato nel febbraio 2020, poco prima della pandemia di Covid-19. Da quel momento il creatore del marchio ha presentato le collezioni solo in video.

“Questo nuovo concept offrirà un’esperienza immersiva e multicanale, davanti a un pubblico fisico”, ha confessato il marchio. Il designer del brand Casey Cadwallader è stato abile negli ultimi anni nel realizzare short video di alta qualità per presentare le sue collezioni, coinvolgendo top model mondiali come Bella Hamid e Irina Shayk. Con il tanto atteso ritorno di Mugler in passerella, dopo due anni di stop, il 2023 inizia alla grande.