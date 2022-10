Pierfrancesco Favino nuovo ambassador Pineider

Pineider ha svelato la collaborazione con Pierfrancesco Favino, nuovo brand ambassador del marchio di pelletteria e strumenti da scrittura, attraverso la campagna “Come da copione”

Pineider ha scelto Pierfrancesco Favino come brand ambassador. In concomitanza con l’uscita dell’atteso film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi basato sull’omonimo libro di Sandro Veronesi, il brand di pelletteria ha svelato la co-lab con il nuovo ambassador, confermando lo stretto legame con il cinema. Favino, attraverso le immagini di campagna, racconta la sua passione per la scrittura, il viaggio, l’handwriting e la timeless elegance distintiva di un Made in Italy d’alta qualità, che contraddistingue la storia del brand e i valori di cui l’attore è da sempre simbolo.

Il corto “Come da copione” è una pagina di bellezza carica di emozione. La ricerca di una nuova identità tramite i personaggi interpretati, per dare forma e ordine all’essenza delle parti. In una vita sospesa, come quella vissuta dal protagonista dell’ultimo film di Favino, l’obiettivo è quello di rimanere ancorati ai propri pensieri più riflessivi, quanto alla propria quotidianità.

Pierfrancesco Favino X Pineider

La co-lab tra Pierfrancesco Favino e Pineider è stata presentata giovedì 20 ottobre nella elegante boutique di Milano nella centralissima Via Manzoni 12. Qui ospiti e amici del brand hanno potuto brindare insieme al famoso attore. Al Pineider store, Pierfrancesco Favino infatti è stato protagonista di un cocktail inaugurale per lanciare la collezione.

In vendita nella prestigiosa location ci sono preziosi zaini con doppio zip, borsoni da viaggio, un’agenda settimanale 2023 con elastico in pelle. Ma anche un taccuino versione classic, un set di 14 matite in elegante astuccio e uno scrittoio da viaggio di gran pregio.

La storia di Pineider risale al 1774, quando Francesco Pineider, l’imprenditore che nel cognome e nell’anima porta il vigore della sua Val Gardena e lo fonde alla leggiadria culturale di Firenze, aprì nella città toscana la prima bottega, in Piazza della Signoria. Oggi con Pierfrancesco Favino, la pelletteria di pregio legata alla scrittura fa il giro del mondo con la cartoleria di lusso e la carta personalizzata.