ApritiModa 2022, a Milano il "dietro le quinte" del Made in Italy

Torna a Milano sabato 22 e domenica 23 ottobre ApritiModa 2022, u n vero e proprio viaggio nell’Italia della moda e dell’eccellenza artigianale. Visite gratuite a laboratori e atelier per mostrare e raccontare come nascono le creazioni che tutto il mondo ci invidia

Sabato 22 e domenica 23 ottobre torna ApritiModa, l’evento che nel 2022 giunge alla sesta edizione. Un appuntamento che consente a tutti di scoprire come nascono le creazioni famose nel mondo. Dal Piemonte alla Sicilia, 100 luoghi meravigliosi, tra atelier di brand famosi e laboratori dell’eccellenza artigianale solitamente chiusi al pubblico, apriranno le porte per mostrare e raccontare il Made in Italy.

Tra le tante proposte, il setificio amato dalle case reali, la sartoria che ha vestito attori e politici di fama mondiale e quella che realizza capi a partire da materiali di recupero; i laboratori teatrali con migliaia di costumi e l’atelier che fornisce abiti e accessori d’epoca per film.

Apritimoda 2022: cento appuntamenti per scoprire il “dietro le quinte” della moda e dell’eccellenza artigianale italiana

Ad ApritiModa 2022 inoltre cappellifici, concerie, ombrellifici e stilisti famosi nel mondo. Tutti con storie affascinanti e uniche da raccontare, come quelle delle famiglie che da oltre un secolo si tramandano conoscenza e amore per il lavoro manuale.

Navigando sulla mappa del sito www.apritimoda.it è possibile scoprire i 100 appuntamenti e scegliere la propria visita, guidata e gratuita per svelare i segreti di un comparto che è testimonial delle qualità italiane ma anche un pilastro della nostra economia. È secondo settore industriale d’Italia, come spiegano i dati di Camera Nazionale della Moda. Un fatturato di 82 miliardi di euro nel 2021 e 600mila persone impiegate direttamente. La prenotazione è obbligatoria.

Per il 2022 si annunciano numeri record

“Continuiamo il viaggio attraverso il saper fare italiano che abbiamo iniziato nel 2017 con un’idea: quella di far conoscere la realtà della moda. Queste le parole di Cinzia Sasso, giornalista e ideatrice di ApritiModa, che ha aggiunto: Continuiamo a raccontare quello che c’è dietro il mondo meraviglioso ma distante, della moda. Che è un patrimonio di saperi immenso, diffuso e poco conosciuto. Il 2023 sarà l’anno europeo della formazione professionale e noi speriamo di fare la nostra parte nel far conoscere e amare i mestieri che stanno dietro questo settore che fatica a trovare addetti. Ci piacerebbe che, anche grazie ad ApritiModa, diventassero attraenti, così com’è successo da quando i cuochi si sono trasformati in chef”.

Nei giorni scorsi ApritiModa ha raccontato la bellezza e la bravura del Made in Italy nel cuore dell’ Europa con una presentazione a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. È seguito poi un ricevimento speciale organizzato dall’Ambasciata italiana cui hanno partecipato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana e Alberto Vanderbilt Cavalli, direttore della Fondazione Cologni per i Mestieri d’Arte.

ApritiModa, la novità dell’edizione 2022

Quest’anno per la prima volta è on air “ApritiModa – Il podcast”, prodotta da Dr Podcast Audio Factory Ltd. La serie racconta, attraverso le voci dei protagonisti, alcune delle realtà che apriranno al pubblico. Le cinque puntate sono “La nostra pelle”, “Il tesoro di Biella”, “La sapienza dell’intreccio”, “Milano è moda” e “Oltre il sipario”. I podcast sono disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming (tra le altre, Spotify, Apple Podcast e Spreaker). A conclusione della serie podcast sarà realizzato un episodio speciale che raccoglierà i migliori momenti delle 5 puntate.

ApritiModa 2022 ha il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Altagamma e Comune di Milano. Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Cologni dei Mestieri dell’Arte sono partner istituzionali. Con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Fiera Milano. Intesa Sanpaolo è main sponsor.