X Factor 2022, il meglio della terza puntata

A X Factor 2022 sono terminate le Audition. Decine di artisti hanno avuto modo di esibirsi sul palco e di farsi conoscere dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. E nella puntata di ieri sono state ultimate le formazioni delle quattro squadre che andranno alla prossima fase

Nella terza puntata di X Factor 2022, andata in onda ieri, l’ultima tranche di cantanti è arrivata davanti al pubblico e al tavolo della giuria. I quattro giudici hanno poi avuto la possibilità di riascoltare quelli che non li avevano convinti pienamente nella prima fase di selezione nel corso delle Room Audition.

Al termine di questo step, solo alcuni hanno conquistato un biglietto per i Bootcamp. È stata così raggiunta così la quota complessiva dei 48 artisti che andranno a comporre le quattro squadre da 12 concorrenti. Saranno i protagonisti della prossima fase, quando ci sarà l’elettrizzante meccanismo delle sedie e degli switch per occuparle. Nel backstage, a raccogliere le ultime emozioni prima delle esibizioni e i commenti a caldo nel post e a tenere le redini della gara, c’era la conduttrice di #XF2022 Francesca Michielin.

X Factor 2022, i promossi della terza puntata

Tra i promossi della terza e ultima parte di Audition, grandi applausi per Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano, che ha portato una versione elettronica, cupa e impegnata de “Il mondo” di Jimmy Fontana. Altro promosso è Delì Lin, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi che – per la prima volta nella sua vita su un palco – si è esibito con la cover di “Edge of Desire” di John Mayer.

Passata alla fase successiva anche Cinzia Zaccaroni, 34enne insegnante di canto polistrumentista di Crevalcore (Bologna), che ha stravolto completamente “Into The Groove” di Madonna dandole un abito sperimentale e ipnotico anche grazie al suo basso.

Vanno ai Bootcamp anche Beatrice Maria Visconti (Beatrice Quinta), 23enne palermitana e da qualche mese a Milano. Ha cantato il suo inedito super pop “Se$$o” ottenendo tre sì e il no di Rkomi. Durante le terza puntata di X Factor 2022 anche i Disco Club Paradiso, quartetto di ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, hanno conquistato pubblico e giudici con l’inedito “DCP”.

Come Martina Baldaccini (Marla), 27 anni, timida e dall’aspetto dark, originaria di Carbonia in Sardegna e poi trasferitasi a Roma, che ha scelto “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina. Matteo Orsi, studente 25enne di Roma, ha fatto scoprire la sua personalità timida e sensibile col suo brano “Per non perderci mai più”.

E ancora, hanno superato le Room Audition, tra gli altri, il 22enne rapper napoletano Luigi Baldi (Noyezno), che si è presentato con il suo inedito “Kyros”. Un manifesto della sua musica, che rappresenta per lui un riscatto da un passato difficile. E il 24enne Michele Sechi (Mike Baker), metà sardo e metà cinese ma residente a Vicopisano (Pisa), con la sua versione di “Stay” di Post Malone.

X Factor 2022, i dati di ascolto della terza puntata

La terza puntata di X Factor ha registrato 621mila spettatori medi con una share del 2,8%. Sui social, grazie alle 141mila interazioni totali, l’hashtag ufficiale #XF2022 è arrivato al primo posto nei Trending Topic di Twitter. Il programma è rimasto nelle primissime posizioni anche nel corso della notte; nella chart dei TT sono entrati anche Dargen, Rkomi e Ambra (fonti: Talkwalker, Trends24.in).