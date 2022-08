Missoni Summer 22, la collezione che spopola tra le celebs

Da Elodie a Valentina Ferragni: Missoni Summer 22 è la collezione che ha letteralmente conquistato tutte le celebrità. Ecco i look da cui prendere ispirazione!

Missoni ha creato una collezione dedicata interamente alla bella stagione. I capi appartenenti alla nuova linea celebrano il piacere. Un’intrigante esplosione di luce, colori freschi e accattivanti.

Da Elodie a Valentina Ferragni: Misson Summer 22 ha fatto impazzire tutte le celebrità. Scopriamo insieme i migliori look da cui poter prendere ispirazioni per le nostre giornate estive.

Missoni Summer 22

Con la stagione Primavera/Estate 2022, Missoni rappresenta una femminilità indipendente e decisa. Il corpo e la pelle diventano strumenti di auto-espressione per donne sicure di sé. La flessuosità delle forme femminili è esaltata in tutte le sue diverse declinazioni. Patchwork artistici, che evocano gli eccentrici arazzi di Tai Missoni, fondatore della casa di moda, vengono assemblati creando le costruzioni di piccoli pezzi che avvolgono il corpo con una leggerezza immediata, ma preziosa. Prendono parte alla collezione anche numerosi costumi da bagno. Dopo un periodo così difficile, lo storico brand italiano celebra il ritorno alla vita con gioia ed estremo ottimismo.

I look delle celebrità da cui prendere ispirazione

Elodie

La nostra Elodie ha trascorso qualche giorno in Puglia, ad Alberobello. Poteva mai mancare la foto con gli iconici trulli? In questo scatto la cantante sfoggia una canotta a costine abbinata ad una gonna midi con righe multicolor a zig-zag di Missoni. Per completare il tutto ha poi indossato delle mules total green in pvc trasparente di Amina Muaddi.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha inaugurato la vacanza a Saint Tropez con un minidress Missoni Summer. Un modello monospalla caratterizzato da taglio asimmetrico e da fantasia a righe con andamento diagonale. Ai piedi ha indossato gli iconici sandali Oran di Hermès. Ha poi abbinato una mini flap bag lilla di Purple e i Neon Sunglasses di Gucci. Un look super colorato, perfetto per l’estate.

Paola Turani

Non dimentichiamoci di Paola Turani, che per la sua vacanza in Sicilia ha scelto un meraviglioso Long Beach Coverall di Missoni. Un abito dalle tonalità beige e bianche realizzato in maglia leggera. L’influencer ha impreziosito il suo look con un cappello in stile cowboy firmato Hurricane Hats.

Beatrice Valli

Se fino ad ora abbiamo potuto ammirare outfit da giorno, Beatrice Valli ci propone un completo Missoni Summer perfetto per una serata al tramonto. Pantalone e camicia caratterizzate dalla stampa predominante del brand in blu scuro e nero. A completare una pochette azzurra.