Malone Souliers X Bridgerton, la capsule di calzature

La capsule collection Malone Souliers x Bridgerton è ispirata ai personaggi e alle atmosfere della popolare serie Netflix. I modelli più iconici del brand vengono rivisitati e arricchiti con dettagli decadenti e finiture piumate

La collezione Malone Souliers X Bridgerton prende ispirazione dagli abiti sontuosi della serie di grande successo, creata da Shondaland per Netflix. Mary Alice Malone, Direttrice Creativa e Fondatrice di Malone Souliers, ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter svelare la mondo questa nuova collezione con un livello di intensità drammatica in perfetto stile Bridgerton. Ci siamo molto divertiti a disegnare questa collezione e trovare ispirazione studiando gli splendidi costumi della serie, per questo motivo ho voluto catturare un po’ di quella energia per il momento di debutto della collezione. Le scarpe saranno disponibili in primavera e non vedo l’ora che facciano girare la testa a chiunque!”

La collezione comprende tre modelli da uomo e sette da donna, ispirati al guardaroba di Lord Anthony, di Daphne Bridgerton, di Penelope Featherington e degli altri personaggi della serie. Vediamoli nel dettaglio.

Malone Souliers X Bridgerton, i modelli da donna

Il sandalo Sonia in raso blu

Tra i modelli da donna troviamo il sandalo Sonia, in scintillante raso blu e impreziosito da un pennacchio di piume. È montato su un tacco a stiletto alto 8,5 cm., con un cinturino slingback regolabile.

La mule Marguerite

C’è poi la mule dalla tomaia realizzata in delicata rete di pizzo bianca con finiture in nappa liscia e impreziosita da un morbido fiocco in velluto blu che richiama lo stile Regency, oltre al caratteristico cinturino Malone Souliers. La silhouette a stola ondulata è a punta e con un tacco a stiletto alto 8,5 cm.

Marguerite anche in versione flat

Per chi preferisce la comodità delle scarpe basse, la mule Marguerite è disponibile anche nella versione flat. La tomaia è realizzata in Lace Mesh bianco con finiture in nappa liscia e impreziosita da un fiocco in velluto rosa che richiama lo stile Regency, oltre al cinturino.

La slingback Frankie

Un altro modello della capsule Malone Souliers X Bridgerton è l’iconica slingback della maison Frankie, reinterpretata con materiali sfarzosi d’ispirazione Regency. È realizzata in jacquard testurizzato giallo con finiture in pelle specchiata argento. Un modello senza tempo, che poggia su un comodo tacco a gattino e presenta due cinturini distintivi sulla punta.

La mule Maureen

L’ iconica mule Maureen di Malone Souliers si rinnova in stile Regency. Il modello è realizzato in un jacquard a fantasia blu pallido ispirato ai sontuosi costumi di Bridgerton. La silhouette ondulata presente due cinturini in pelle a specchio color oro rosa sulla punta e un tacco a stiletto tono su tono, alto 8,5 cm. Tutti i rivestimenti provengono dalle scorte di fabbrica dell’archivio per un approccio a zero rifiuti.

La slingback Marion

È realizzata in raso viola decorato con fiori di organza ricamati e tempestati di cristalli. Questo modello senza tempo ha un tacco a stiletto alto 7 cm. e un cinturino sulla punta, entrambi in nappa liscia. Tutti i materiali provengono dalle stagioni passate per un approccio zero waiste.

La mule Frankie flat

L’ultimo modello da donna della capsule Malone Souliers X Bridgerton è la mule Frankie flat, realizzata in un jacquard a fantasia blu pallido ispirato ai sontuosi costumi della serie. Presenta una silhouette a punta aperta sul tallone con tomaia bassa con taglio a V, due cinturini in pelle specchiata oro rosa e una finitura scintillante grazie ai fili iridescenti intrecciati nel tessuto jacquard.

Malone Souliers X Bridgerton, i tre modelli da uomo

Si chiamano Luca, Alberto e Rene i tre modelli da uomo della capsule collection. Tre sofisticati modelli slip-on, dai mocassini in pelle di vitello bordeaux Luca a quelli con nappe Alberto in delicato suede turchese, alle slipper Rene, proposte in jacquard floreale blu navy intenso ed ispirate al guardaroba di Lord Anthony Bridgerton.