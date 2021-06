Harry Styles in Toscana. Le foto in costume

Terminate le riprese a Venezia, Harry Styles si è spostato a Porto Ercole per godersi qualche ora di sole e mare. L’attore e cantante britannico è stato immortalato in spiaggia, mentre si dirige sotto la doccia con un asciugamano attorno al collo.

Sbarcato a Venezia mercoledì, Harry Styles ha già completato le riprese di “My Policeman” e adesso è in Toscana. Il 27enne sta trascorrendo dei giorni di relax in Italia e alcuni scatti lo ritraggono a Porto Ercole, tra tuffi e sole.

Harry Styles avvistato a Porto Ercole

Sono terminate le riprese di “My Policeman”, ma non il soggiorno italiano di Harry Styles. Il cantante e attore ha deciso, infatti, di prolungare le sue vacanze nel Belpaese. È stato avvistato a fare un bagno a Porto Ercole in Toscana. Chissà che le vacanze italiane di Harry non proseguano in altre città.

Le fan dovrebbero tenere d’occhio i social in attesa di nuovi avvistamenti e nella speranza di strappare una foto al loro idolo. Non è la prima volta che Harry Styles sceglie l’Italia per le sue vacanze. L’anno scorso era in Costiera Amalfitana, location scelta per girare anche il video del suo singolo “Golden”. Nel nostro Paese, inoltre, l’anno scorso ha anche comprato casa: un’abitazione a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.

Harry Styles e le riprese di “My Policeman”

L’ultima fatica cinematografica di Harry Styles è l’appena concluso “My Policeman”, produzione targata Amazon Studios. Il film drammatico diretto da Michael Grandage è ispirato all’omonimo romanzo bestseller di Bethan Roberts. Nella pellicola, ambientata a Brighton negli anni ’50, Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay non dichiarato, che si trova al centro di un triangolo amoroso.

Tom, infatti, pur amando Patrick, sarà costretto a sposare Marion (Emma Corrin, che nell’ultima stagione di “The Crown” ha vestito i panni di Lady Diana) nel tentativo di fingersi eterosessuale. “My Policeman” non ha ancora una data d’uscita certa, ma dovrebbe essere fissata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

I concerti in Italia nel 2022

Sicuramente l’ex cantante degli One Direction tornerà in Italia anche nel 2022, essendo ad oggi già fissati due concerti live, uno all’Unipol Arena di Bologna e l’altro al Pala Alpitour di Torino. Le date non sono ancora state stabilite con certezza, dopo i due posticipi causa pandemia. Ad oggi sappiamo solo che il suo “Love on Tour” partirà ad agosto con la prima tappa a Tacoma, Washington.