Robert Pattinson produttore per Warner Bros

Robert Pattinson continuerà a lavorare ancora a lungo con Warner Bros, anche in veste di produttore. L’attore ha infatti firmato un accordo con la major statunitense.

Per Robert Pattinson successo mondiale è arrivato grazie al film “Twilight”, dove ha avuto modo di interpretare il tanto acclamato vampiro Edward Cullen. Pattinson è uno degli attori britannici più famosi al mondo. Talentuoso e affascinante, tanto da essere nominato come l’uomo più bello del mondo dalla scienza.

L’attore attualmente è sul set di “The Batman”, accanto a Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, e Colin Farrell in quelli del Pinguino. Ma vediamo i dettagli dell’accordo tra Robert Pattinson e la storica casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense.

Robert Pattinson, l’accordo con Warner Bros

L’accordo, oltre ad interessare la casa di produzione Warner Bros, include anche la piattaforma streaming HBO Max ed altre piattaforme televisive. L’accordo rappresenta la prima incursione dell’attore britannico nella campo della produzione.

«Siamo rimasti incredibilmente colpiti dall’occhio di Robert nell’identificazione di nuovi cineasti dinamici. Inoltre, alimenta continuamente idee di storie entusiasmanti supportate da sceneggiature avvincenti. Siamo così entusiasti che Warner Bros e New Line saranno la sua nuova casa e che possiamo trarre vantaggio dalle sue passioni creative e commerciali», hanno affermato Courtney Valenti, Presidente della sezione Sviluppo e Produzione della Warner Bros. Pictures, e Richard Brener, presidente e Direttore creativo responsabile di New Line Cinema.

L’entusiasmo dell’attore per questa nuova avventura

«Sono entusiasta di lavorare con loro per scoprire nuovi universi cinematografici e televisivi, nonché contribuire a dare vita alle loro visioni. Nel corso degli anni ho amato lavorare con lo studio e ho così tanto rispetto per la loro dedizione, la loro disponibilità a correre rischi e il loro desiderio di spingersi oltre i limiti in fatto di creatività», ha dichiarato Robert Pattinson dimostrandosi molto contento di questa nuova avventura.

Nel frattempo l’attore sta lavorando nel nuovo film di “Batman”, prossimamente nelle sale il 4 marzo 2022. Non vediamo l’ora di vedere Robert in veste di Cavaliere Oscuro, e scoprire in quale progetti sarà coinvolto!