L’almanacco di oggi, giovedì 19 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Giovedì 19 giugno porta con sé quel sapore di quasi-weekend: l’aria è più leggera, i pensieri iniziano a fare programmi e anche il caffè sembra più ottimista. Siamo nel cuore di giugno, con giornate lunghe, agende fitte e un’estate che chiama sempre più forte. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

Buongiorno! Anche oggi la sveglia ha fatto il suo dovere… ora tocca a noi.

Il sole è sorto, il caffè è pronto e la lista delle cose da fare ci guarda malissimo: iniziamo?

Giovedì è quel collega silenzioso che ti fa lavorare ma ogni tanto ti fa l’occhiolino pensando già al venerdì. Buongiorno!

Nati il 19 giugno

Aung San Suu Kyi (1945). Leader politica birmana e Premio Nobel per la Pace 1991, nasce a Rangoon. Figura centrale nella lotta per la democrazia in Myanmar. Pur controversa in tempi recenti, resta simbolo di resistenza e diritti civili.

Francesco Moser (1951). Ciclista italiano tra i più vincenti, soprannominato “Lo Sceriffo”. Ha conquistato il Giro d’Italia 1984 e vinto tappe e classiche tra gli anni ’70 e ’80. Il suo dominio nelle cronometro e nelle corse su strada ha lasciato un segno indelebile nel ciclismo nazionale.

Boris Johnson (1964). Politico e scrittore britannico nato a New York, è stato Primo Ministro del Regno Unito dal 2019 al 2022. Leader carismatico, ha guidato la campagna Brexit. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Londra (2008–2016) e, recentemente, è tornato al centro dell’attenzione per la nascita del suo quinto figlio dalla terza moglie Carrie Symonds.

Federico Zampaglione (1968). Musicista, cantante e regista romano, fondatore del gruppo Tiromancino nel 1989. Artista poliedrico, mescola sonorità pop e cinema, firmando colonne sonore e film come Shadow e Morrison. Rappresenta l’eleganza contemporanea del panorama musicale italiano.

Anna Valle (1975). Attrice e volto noto della fiction italiana, nata a Roma. Dopo il titolo di Miss Italia (1995), ha esordito in televisione. Successivamente, ha recitato in serie di successo come Commesse e Questo nostro amore. La sua eleganza naturale e talento hanno consolidato una solida carriera sul piccolo schermo-

Zoe Saldaña (1978). Attrice americana di origine porto‑ricana e dominicana, figlia di immigrati. Ha raggiunto il successo internazionale grazie a ruoli iconici in Avatar e nel franchise Marvel. Oscar 2025 come miglior attrice non protagonista, è una delle attrici più pagate di Hollywood e voce influente nel mondo dell’intrattenimento .

Aidan Turner (1983). Attore irlandese noto per il ruolo del vampiro John Mitchell nella serie Being Human e poi per Kíli nella saga Lo Hobbit. Formatosi al teatro, ha consolidato la sua carriera sul grande e piccolo schermo, ottenendo consensi dalla critica.

Morti il 19 giugno

Marcello Marchesi (1912–1978). Scrittore, sceneggiatore, regista teatrale e televisivo, Marchesi è stato uno degli autori più eclettici del dopoguerra italiano. Nato a Milano, ha scritto per Carosello oltre 4.000 slogan famosi e firmato programmi di punta con protagonisti come Walter Chiari e Alberto Sordi. La sua morte avviene tragicamente il 19 giugno 1978 in Sardegna, annegato durante una nuotata catechizzata dalla sua ironia caustica

William Golding (1911–1993). Scrittore inglese vincitore del Nobel nel 1983, autore di Il signore delle mosche. Le sue opere esplorano la natura umana e il potere. Muore il 19 giugno 1993, lasciando una riflessione profonda su morale e società moderna.

Mario Soldati (1906–1999). Nato a Torino, Soldati ha attraversato letteratura e cinema. Vincitore del Premio Strega nel 1954 con Lettere da Capri, ha diretto decine di film e scritto capolavori come Piccolo mondo antico. Famose le sue collaborazioni con Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Si spegne il 19 giugno 1999 a Lerici, lasciando un solido retaggio nei media italiani.

Carlos Ruiz Zafón (1964–2020). Scrittore spagnolo diventato un fenomeno mondiale con L’ombra del vento (2001), tradotto in decine di lingue e venduto in milioni di copie. Nato a Barcellona, era noto per l’eleganza narrativa e l’amore per i libri. Muore il 19 giugno 2020 a Los Angeles, stroncato da un tumore al colon. Il suo Cimitero dei libri dimenticati resta una saga amatissima.

Il cielo di giovedì 19 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, 19 giugno 2025, premia chi sa unire razionalità ed empatia. La Luna in Bilancia amplifica relazioni e diplomazia. Inoltre, Giove ha formato un quadrato con Saturno e Nettuno nei giorni precedenti, inducendo riflessioni tra concretezza e idealismo. La luminosità calante della Luna con Saturno in Pesci sottolinea un momento di risparmio emotivo. La combinazione tra pianeti in segni d’Acqua e Terra promuove equilibrio tra sentimento e azione.

☉ Sole in Gemelli

Il Sole continua a transitare in Gemelli, rendendo la mente brillante e pronta a nuove idee. Comunicazione e creatività rappresentano i protagonisti del giorno.

☽ Luna in Bilancia

La Luna si sposta in Bilancia dopo il quarto d’ora in Pesci, portando equilibrio emotivo e attenzione alle relazioni. Le decisioni risultano più ponderate e armoniche.

☿ Mercurio in Cancro

Mercurio conferma la presenza in Cancro, favorendo dialoghi autentici e scelte ponderate. Le conversazioni si concentrano su valore, casa e interconnessione familiare.

♀ Venere in Toro

Venere mantiene il proprio domicilio in Toro, valorizzando piacere, estetica e charme personale. I dettagli sensuali e raffinati diventano preziosi alleati dello stile.

♂ Marte in Vergine

Marte attivo in Vergine genera energia precisa e operativa. Le ore del giorno offrono focus e metodo, specialmente nelle attività quotidiane e pratiche.

♃ Giove in Cancro

Giove rimane stabilmente in Cancro e potenzia la sicurezza emotiva. Le relazioni si intensificano mentre sentimenti e intuizioni guidano verso apertura e calore familiare.

♄ Saturno in Ariete

Saturno conferma tenacia e impegno in Ariete. Le sfide personali richiedono coraggio e strategia, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 19 giugno 2025

Quali saranno i 5 segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 19 giugno 2025? Scopriamolo insieme con la nostra AstroParade!

1. Gemelli

Con il Sole nel segno e Mercurio in un punto favorevole, i Gemelli brillano per lucidità mentale e fascino. È una giornata ideale per incontri, scambi e decisioni che contano. L’energia del cielo li spinge infatti a cogliere occasioni al volo.

2. Toro

Venere nel segno amplifica il carisma e la capacità di attrarre bellezza e benessere. I nati del Toro vivono un momento di piena valorizzazione personale, tra piaceri semplici e conquiste affettive.

3. Bilancia

La Luna nel segno rafforza l’equilibrio interiore e apre la strada a relazioni fluide. La giornata scorre con grazia: perfetta per collaborazioni, trattative e momenti di armonia con gli altri.

4. Cancro

Con Giove e Mercurio nel segno, i Cancro beneficiano di intuizioni davvero fortunate e dialoghi costruttivi. L’atmosfera è ideale per pianificare, rafforzare i legami familiari e trovare soluzioni emotivamente gratificanti.

5. Vergine

Marte offre energia mirata e capacità organizzativa. I Vergine dunque vivono una fase di efficienza e concretezza, utilissima per portare avanti progetti personali e professionali con lucidità e determinazione.