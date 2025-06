L’almanacco di oggi, martedì 24 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Questo 24 giugno si apre tra sole pieno e agende fitte: è martedì e, per molti, il cuore operativo della settimana. L’estate avanza, Milano si muove a ritmo veloce tra le sfilate di moda Uomo Primavera Estate 2026 e primi week-end da programmare. In calendario, oggi è anche San Giovanni Battista, festività sentita in diverse città italiane, da Torino a Firenze a Roma. Tra riti urbani e piccoli momenti di tregua, la giornata scorre con una certa intensità.

Martedì è quel giorno che non fa rumore, ma decide l’umore della settimana.

Se oggi non succede nulla di clamoroso, è già un buon inizio.

Sveglia, caffè, realtà: il trio perfetto per affrontare tutto quello che il 24 giugno ha in serbo.

Nati il 24 giugno

Emilio Fede (1931). Giornalista e direttore televisivo siciliano, Emilio Fede ha guidato TG1, Studio Aperto e TG4. È diventato uno dei volti più conosciuti dell’informazione in Italia, noto per uno stile diretto e a volte controverso

Renzo Arbore (1937). Lorenzo Giovanni Arbore, noto come Renzo Arbore, è un volto storico della televisione e della radio italiana. Nato a Foggia, ha consolidato la sua carriera con programmi cult come Alto Gradimento, Indietro tutta! e Quelli della notte. Musicista jazz, regista e showman, ha saputo unire cultura pop e intrattenimento con grande personalità.

Edoardo Vianello (1938). Cantautore e attore romano, Edoardo Vianello ha dominato le classifiche italiane degli anni ’60 con Il capello, Pinne fucile ed occhiali, Abbronzatissima e altri successi estivi. La sua musica ha scandito l’estate di intere generazioni e oggi è considerato un simbolo della canzone italiana leggera.

Jeff Beck (1944–2023). Chitarrista britannico considerato tra i più influenti nel rock e nel jazz-rock. Ex membro degli Yardbirds, ha segnato generazioni con album come Blow by Blow. Prima e dopo la carriera solista, ha acquisito stato di leggenda musicale fino alla sua morte nel 2023.

Vladimir Luxuria (1965). Wladimiro Guadagno, in arte Vladimir Luxuria, è un’attivista, politica, attrice e conduttrice italiana. Prima donna transgender eletta al Parlamento europeo, ha promosso i diritti LGBTQ+ e la visibilità. La sua carriera spazia da politica a televisione, teatro e cinema.

Lionel Messi (1987). Calciatore argentino, vincitore di otto Palloni d’Oro e campione del Mondo nel 2022. Nato a Rosario, ha fatto la storia con il Barcellona, il Paris Saint‑Germain e oggi l’Inter Miami. Il suo talento, la sua visione di gioco e la capacità di incidere sono universalmente ammirati .

Piero Barone (1993). Tenore italiano, membro del trio pop-opera Il Volo. Originario di Naro (Sicilia), si è affermato con successi agli Uffizi Europei e portando l’opera pop al grande pubblico. Il suo canto potente e lo stile elegante lo hanno reso un artista di fama internazionale.

Morti il 24 giugno

Eli Wallach (1915–2014). Attore americano versatile e iconico, Wallach ha interpretato ruoli memorabili in film come I sette samurai, Il mucchio selvaggio e Un dollaro d’onore. La sua carriera sul grande schermo e a teatro ha attraversato oltre sette decenni, lasciando un’impronta duratura nel cinema mondiale .

Jackie Gleason (1916–1987). Star del piccolo e grande schermo, Gleason ha portato sullo schermo il mitico personaggio di Ralph Kramden in The Honeymooners. Divertente e carismatico, ha conquistato il pubblico con ironia e una comicità ricca di sfaccettature. La sua improvvisazione ha ridefinito lo stile della sitcom americana .

Brian Keith (1921–1997). Attore statunitense noto per il ruolo di Scott Hunter nella serie western The Mod Squad e per la sua interpretazione in Il gigante di ferro. Keith ha costruito una filmografia variegata, comprendente commedie, drammi e serie televisive, con popolarità che ha attraversato più generazioni .

Paul Winchell (1922–2005). Pioniere del doppiaggio e intrattenitore, Winchell ha prestato voce a personaggi animati come Tigger nelle opere Disney, oltre a inventare il pacemaker artificiale. L’unione tra talento vocale e innovazione tecnica ha portato un’impronta tuttora vivida nel mondo dell’animazione e della medicina .

Chris Benoit (1967–2007). Wrestler professionista canadese, Benoit ha dominato ring e Vince McMahon con campionati mondiali del WWE. La sua carriera si è interrotta tragicamente ma resta un nome di rilievo nella storia del wrestling, apprezzato per tecnica e intensità atletica.

Il cielo di martedì 24 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

La giornata di oggi, 24 giugno 2025, si profila intensa sotto l’energia del Sole in Cancro e la Luna in Cancro, in prossimità della Luna Nuova. Questa combinazione spinge verso l’introspezione e la cura di sé. Non mancano, inoltre, spunti per proteggersi e agire con lungimiranza, grazie alla presenza di Mercurio in Cancro e Venere in Toro.

☉ Sole in Cancro

Il Sole ancora in Cancro evidenzia il tema di casa e radici. La giornata invita a riflettere sulle sicurezza emotive. Le opportunità nascono in ambienti familiari e protetti.

☽ Luna in Cancro

Luna nel segno amplifica l’intensità emotiva. Il cuore si orienta verso legami profondi e momenti di conforto interiore. È il momento ideale per chi cerca ascolto e connessione.

☿️ Mercurio in Cancro

Mercurio nel segno favorisce comunicazioni gentili e significative. Le parole acquisiscono colore umano e autenticità. Il dialogo consente di costruire ponti tra persone.

♀️ Venere in Toro

Venere nel Toro rafforza l’attrazione verso il piacere sensoriale e la bellezza stabile. Il gusto si fa raffinato. I rapporti si consolidano su gesti concreti e autentici.

♂️ Marte in Vergine

Marte in Vergine propone pragmatismo e precisione. L’efficienza trova terreno fertile. Oggi è il giorno perfetto per completare impegni con cura e metodo.

♃ Giove in Cancro

Giove ancora in Cancro assicura abbondanza emotiva e protezione interiore. Il periodo prelude alla Luna Nuova di domani, quando i nuovi inizi attirano fortuna e benedizioni.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 24 giugno 2025

Ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di oggi, martedì 24 giugno 2025, secondo il cielo astrologico della giornata:

1. Cancro

Con Sole, Luna, Mercurio e Giove nel segno, i nativi del Cancro vivono una giornata all’insegna dell’armonia interiore. Le emozioni diventano bussola e motore. Ottimo momento per rafforzare relazioni, ricevere notizie positive e ascoltare l’intuito.

2. Toro

Venere nel segno amplifica fascino, sicurezza e voglia di godersi i piaceri semplici. Amore, bellezza e rapporti familiari offrono momenti di stabilità e benessere. Giornata favorevole per iniziative legate a casa o affari personali.

3. Vergine

Marte porta energia organizzata e spirito pratico. I progetti scorrono dunque senza intoppi, grazie alla lucidità mentale e alla voglia di risolvere. Lavoro e routine beneficiano di questa spinta efficiente.

4. Pesci

Il trigono tra i pianeti in Cancro e il segno dei Pesci regala ispirazione e profondità. L’empatia diventa una risorsa potente, soprattutto in ambito affettivo. Creatività e sogni prendono forma più facilmente.

5. Scorpione

Grazie al buon dialogo con i pianeti in Cancro, lo Scorpione ritrova equilibrio emotivo. La giornata stimola intuizione e riflessione. Arrivano risposte che chiariscono situazioni complesse, soprattutto nei rapporti personali.