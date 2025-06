Dopo l’esordio a Paraggi, il Beach Club di Vespa raddoppia: nell’estate 2025 conquista la Sardegna. Due destinazioni, una sola anima, libera e spensierata!

Il progetto lifestyle, che intreccia lo spirito di libertà di Vespa con il fascino del mare, amplia i suoi orizzonti. Con una doppia tappa estiva capace di trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica e coinvolgente. Con la nuova apertura al Beach Club di Is Molas e il ritorno a Paraggi, Vespa by the Sea 2025 continua a diffondere la propria visione olistica con un’offerta che si espande in luoghi dove il mare, la natura e il design si incontrano in un viaggio sensoriale.

Dopo il successo dell’estate scorsa, anche quest’anno, la terrazza di Vespa torna a Paraggi. Lo scopo? Catturare l’essenza della riviera con una nuova edizione del takeover. Affacciata su acque cristalline e immersa nel verde del golfo del Tigullio, la lounge esclusiva è un’oasi di tranquillità. Qui gli ospiti potranno respirare l’edonismo estivo di Vespa. Un invito a rallentare, respirare la bellezza della natura e lasciarsi guidare dal lieve ritmo dell’estate. Con una corsa in riva al mare insieme a Vespa.

Vespa by the Sea 2025

La grande novità di quest’anno arriva dalla Sardegna. Per la prima volta, Vespa by the Sea approda a Is Molas. Ovvero il luogo ideale per riconnettersi con la natura e con l’anima dell’isola. Tra i profumi di elicriso, ginepro e mirto, il Beach Club del brand sorge nelle vicinanze di Pula, nel sud della Sardegna, affacciato su una baia incontaminata, tra la sabbia bianca e il mare turchese. Is Molas Beach Club nasce come estensione del resort nato negli anni ’70, diventato un indirizzo di riferimento grazie al suo campo da golf e all’incantevole natura che lo circonda. Lo spirito di Vespa avvolge il Beach Club, curando e customizzando tutti i minimi dettagli. Dalla zona lounge, all’area lettini con ombrelloni, cuscini, teli mare e SUP, il tutto targato Vespa. La spiaggia privata da 40 posti, con il suo specchio d’acqua trasparente, è il luogo ideale per chi desidera rilassarsi al sole o praticare sport acquatici, grazie a servizi pensati per offrire il massimo del comfort.