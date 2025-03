Gli studenti di fashion design di Domus Academy hanno esplorato il DNA di MAX&Co per trovare lo stile della donna di oggi. Il risultato? La SS27 del brand!

Domus Academy, la prestigiosa scuola internazionale di design e moda, ha collaborato con MAX&Co. per il workshop “The Everyday Wardrobe”. Il nuovo progetto ha offerto agli studenti del Master in Fashion Design l’opportunità di immergersi nel mondo del brand, immaginando e progettando una capsule collection che ne esplora l’heritage e i valori.

Durante il workshop, infatti, tutti i partecipanti hanno esplorato il DNA di MAX&Co, sviluppando poi una loro proposta creativa che interpretasse lo stile e l’attitudine della donna contemporanea.

L’obiettivo è stato la realizzazione di una fashion collection PE2027, composta da sei look completi, attraverso un’attenta ricerca di volumi, dettagli, accessori, colori e tessuti. Poi in occasione della presentazione finale gli studenti hanno realizzato uno dei capi della collezione presentandolo all’ufficio stile del brand.

Domus Academy X MAX&Co

Il workshop Domus Academy, avviato il 17 febbraio 2025, ha visto il coinvolgimento diretto di MAX&Co. ed è culminato a fine marzo con una presentazione finale, sotto forma di una sfilata nel nuovo edificio della scuola. Durante la quale ogni gruppo ha presentato uno dei capi realizzati, selezionato come rappresentativo della collezione ideata.

Il lavoro si è svolto in una modalità che ha simulato i tempi e le modalità operative di un ufficio stile: dallo sviluppo del concept fino alla prototipazione, in un contesto in cui ruoli e responsabilità erano distribuiti con logiche simili a quelle professionali.

L’obiettivo? Sperimentare in prima persona le dinamiche del lavoro di squadra in ambito creativo. Con questa co-lab, Domus Academy e MAX&Co. confermano il loro impegno nella formazione e nella promozione di giovani designer, offrendo loro un contesto professionale stimolante e concreto per esprimere il proprio talento in modo professionalizzante.