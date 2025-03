L’almanacco di oggi, domenica 30 marzo 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Domenica 30 marzo 2025: l’ora legale ci regala più luce, ma ci ruba un’ora di sonno. Un piccolo prezzo da pagare per serate più lunghe e cieli dorati al tramonto. Che sia l’inizio di una giornata luminosa in tutti i sensi! Ecco 3 frasi per augurare buongiorno:

“Oggi il tempo corre avanti di un’ora, ma tu prenditi il tuo per goderti la domenica. Buongiorno e niente fretta, almeno fino a lunedì!”

“Abbiamo perso un’ora di sonno, ma guadagnato un’ora di luce. Facciamo in modo che sia piena di sorrisi e belle sorprese. Buona domenica!”

“L’ora legale è come un caffè gigante per la natura: il sole resta sveglio più a lungo. Segui il suo esempio e splendi anche tu oggi!”

Personaggi celebri nati il 30 marzo

Vincent van Gogh (1853-1890). Pittore olandese nato a Zundert, considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Tra le sue opere più celebri figurano “Notte stellata” e “I Girasoli”.

Francisco Goya (1746-1828). Pittore e incisore spagnolo nato a Fuendetodos, noto per opere come “La maja desnuda” e “Il 3 maggio 1808”. È considerato uno dei precursori dell’arte moderna.

Paul Verlaine (1844-1896). Poeta francese nato a Metz, esponente del simbolismo e noto per opere come “Poèmes saturniens”. La sua vita turbolenta influenzò profondamente la sua produzione letteraria.

Warren Beatty (1937). Attore, regista e produttore statunitense nato a Richmond, Virginia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per film come “Reds” e “Bonnie e Clyde”.

Maurizio Vandelli (1944). Cantante italiano nato a Modena. Leader del gruppo “Equipe 84”, una delle band più rappresentative del beat italiano negli anni ’60.

Eric Clapton (1945). Chitarrista e cantante britannico nato a Ripley, Surrey. Considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, ha fatto parte di band come i Cream e ha avuto una prolifica carriera solista con brani come “Tears in Heaven”.

Dori Ghezzi (1946). Cantante italiana nata a Lentate sul Seveso. Nota per la sua carriera solista e per la collaborazione artistica e personale con Fabrizio De André.

Tracy Chapman (1964). Cantautrice statunitense nata a Cleveland, Ohio. Nota per la sua voce distintiva e canzoni impegnate come “Fast Car” e “Talkin’ ‘bout a Revolution”.

Céline Dion (1968). Cantante canadese nata a Charlemagne, Québec. Conosciuta per la sua potente voce e successi internazionali come “My Heart Will Go On”, colonna sonora del film “Titanic”.

Paola Iezzi (1974). Cantante italiana nata a Milano. Nota per essere parte del duo musicale “Paola & Chiara”, che ha ottenuto successo negli anni ’90 e 2000.

Norah Jones (1979). Cantante e pianista statunitense nata a New York. Figlia del sitarista Ravi Shankar, ha ottenuto successo internazionale con l’album “Come Away with Me”.

Sergio Ramos (1986). Calciatore spagnolo nato a Camas. Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, ha giocato per il Real Madrid e la nazionale spagnola, con cui ha vinto numerosi titoli internazionali.

Personaggi celebri morti il 30 marzo

Pellegrino Artusi (1820-1911). Nato il 4 agosto 1820 a Forlimpopoli, Artusi è stato un critico letterario, scrittore e gastronomo italiano. È noto soprattutto per il suo libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, considerato un pilastro della cucina italiana.

Rudolf Steiner (1861-1925). Nato il 27 febbraio 1861 a Kraljevic (allora Impero Austro-Ungarico, oggi Croazia), Steiner è stato un filosofo, pedagogista e fondatore dell’antroposofia. Ha influenzato diversi campi, tra cui l’educazione, l’agricoltura e la medicina.

Franco Califano (1938-2013). Nato il 14 settembre 1938 a Tripoli, Libia, Califano è stato un cantautore, poeta e scrittore italiano. Conosciuto come “Il Califfo”, ha scritto e interpretato numerose canzoni di successo, diventando una figura iconica nella musica italiana. È morto il 30 marzo 2013.

Arianne Caoili (1986-2020). Nata il 22 dicembre 1986 a Manila, Filippine, Caoili è stata una scacchista australiana di origine filippina. Ha raggiunto il titolo di Woman International Master e ha rappresentato l’Australia in diverse competizioni internazionali. Morì il 30 marzo 2020 a seguito di un incidente stradale.

Il cielo di domenica 30 marzo 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, domenica 30 marzo 2025, presenta configurazioni planetarie significative che influenzano l’energia dei dodici segni zodiacali. In particolare, Mercurio transita in Toro e Nettuno entra in Ariete, segnando cambiamenti rilevanti nelle dinamiche celesti. Analizziamo le posizioni dei principali astri e le loro possibili influenze.

☀️ Sole in Ariete

Il Sole prosegue il suo cammino nel segno dell’Ariete, intensificando energie di iniziativa, coraggio e leadership. Questa posizione solare favorisce l’intraprendenza e l’azione diretta, incoraggiando a prendere l’iniziativa in nuovi progetti.

🌙 Luna in Toro

La Luna si trova nel segno del Toro, promuovendo stabilità emotiva e un desiderio di comfort e sicurezza. È un momento propizio per concentrarsi su questioni materiali e rafforzare le fondamenta personali.

☿ Mercurio entra in Toro

Il 30 marzo, Mercurio transita dall’Ariete al Toro, influenzando la comunicazione verso una maggiore ponderatezza e praticità. Le decisioni potrebbero essere prese con maggiore cautela, privilegiando la concretezza rispetto all’impulsività.

♀️ Venere in Ariete

Venere continua il suo transito in Ariete, portando passione e spontaneità nelle relazioni. Questa posizione favorisce l’espressione diretta dei sentimenti e l’inizio di nuove storie d’amore caratterizzate da entusiasmo e dinamismo.

♂️ Marte in Cancro

Marte si trova nel segno del Cancro, indirizzando l’energia verso la protezione della famiglia e della casa. Le azioni potrebbero essere motivate da bisogni emotivi, con una tendenza a difendere ciò che è familiare e sicuro.

♃ Giove in Gemelli

Giove transita in Gemelli, ampliando la curiosità intellettuale e favorendo l’apprendimento e la comunicazione. È un periodo favorevole per esplorare nuove idee, viaggiare e ampliare la propria rete sociale.

♄ Saturno in Pesci

Saturno continua il suo percorso nei Pesci, invitando a una riflessione profonda sulle strutture della propria vita spirituale e anche sulle responsabilità legate all’empatia e al servizio verso gli altri.

♅ Urano in Toro

Urano permane nel segno del Toro, stimolando cambiamenti innovativi nelle finanze e nei valori personali. Questa posizione incoraggia a rompere con le tradizioni obsolete e ad abbracciare nuove modalità di gestione delle risorse.

♆ Nettuno entra in Ariete

Un evento significativo è l’ingresso di Nettuno in Ariete il 30 marzo. Questo transito segna infatti un cambiamento nell’approccio alla spiritualità e alla creatività, passando da una modalità più passiva a una più attiva e assertiva. Si prevede un periodo in cui i sogni e le aspirazioni saranno perseguiti con maggiore determinazione.

♇ Plutone in Acquario

Plutone continua il suo transito in Acquario, portando trasformazioni profonde nelle dinamiche sociali e tecnologiche. Questa posizione stimola la rigenerazione attraverso l’innovazione e il progresso collettivo.

AstroParade: i 5 segni più fortunati di domenica 30 marzo 2025

L’ingresso di Nettuno in Ariete oggi, domenica 30 marzo, segna un cambiamento energetico piuttosto rilevante. Vediamo dunque la classifica dei cinque segni più favoriti in questa giornata:​

1. Ariete

Con il Sole già nel vostro segno e l’ingresso di Nettuno, sperimentate un’ondata di energia e creatività. È il momento ideale per intraprendere nuovi progetti e seguire le vostre passioni con determinazione. ​

2. Gemelli

Giove in Gemelli amplifica la vostra curiosità e voglia di apprendere. Le opportunità di crescita personale e professionale abbondano, rendendo questa giornata propizia per espandere i vostri orizzonti. ​

3. Leone

L’influenza combinata del Sole in Ariete e di Nettuno vi dona una spinta creativa notevole. È davvero il momento perfetto per esprimere voi stessi e perseguire le vostre ambizioni artistiche o professionali. ​

4. Sagittario

L’energia dell’Ariete stimola la vostra naturale inclinazione all’avventura. Nuove opportunità di viaggio o di apprendimento si presentano all’orizzonte, invitandovi a esplorare territori inesplorati. ​

5. Acquario

Con Plutone nel vostro segno, siete spinti verso trasformazioni profonde. Questa giornata favorisce infatti l’innovazione e l’adozione di nuove idee, permettendovi di guidare cambiamenti anche significativi nella vostra vita.