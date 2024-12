Grazie al charity dinner Courmayeur for Research sono stati raccolti oltre 60.000 euro. I proventi saranno per la Fondazione IEO Monzino che compie 30 anni!

È stata l’elegante sala Giò Ponti del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur ad accogliere Courmayeur for Research. Ovvero lo speciale charity dinner organizzato da Cenacolo Artom a favore della Fondazione IEO-Monzino. Arturo Artom ogni mese ospita nel suo Cenacolo ospiti di prestigio. Leader provenienti da differenti settori, dall’arte al design, dall’imprenditoria allo spettacolo. E con oltre 408 edizioni, è ormai considerato uno dei più significativi circoli culturali italiani.

La serata di Courmayeur è stata molto più di un momento conviviale. Ma un’occasione per unire generosità e sforzi comuni, raccogliendo 60.000 euro destinati al sostegno della ricerca del Centro Cardiologico Monzino, eccellenza mondiale nella medicina cardiovascolare. 170 gli ospiti della serata, resa ancor più piacevole dalla presenza diAlba Parietti, Francesca Senette e Massimo Boldi, ospite a sorpresa. Le suggestive opere di Binta Diaw, “Paesaggi Corporali”, hanno decorato i tavoli e sono state messe a disposizione dei partecipanti dietro donazione, contribuendo alla raccolta fondi.

Serata Courmayeur for Research

Tra gli ospiti illustri anche il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, il Prof. Piergiuseppe Agostoni, Direttore del Dipartimento di Cardiologia Critica e Riabilitativa del Centro Cardiologico Monzino. E il Prof. Giuseppe Petralia, Direttore di Radiologia dell’Istituto Europeo di Oncologia, che hanno testimoniato l’importanza del supporto alla Ricerca. Come di consueto Arturo Artom, ha coinvolto un Comitato Courmayeur d’eccezione, composto da personalità che sostengono le attività di fundraising della Fondazione in Valle D’Aosta.

Come Massimo Gianolli, Presidente della Collina dei Ciliegi, che ha offerto gli eccezionali vini della serata, e allo staff del Grand Hotel Royal e Golf, che ha saputo coniugare sapori tradizionali e innovativi in un menù gourmet ispirato alle alte vette. Iniziative come questa rappresentano un impegno concreto e solidale verso la ricerca e dunque verso il benessere di tutti. Nel trentennale della Fondazione IEO-Monzino ETS, il valore della socialità si trasforma ancora una volta in un sostegno prezioso per il futuro della scienza e della salute.