Gallinée, il primo brand Shiseido sulla cura del microbioma cutaneo

I prodotti Gallinée di Shiseido Group si prendono cura del microbioma a molti livelli. Sia trattando le problematiche cutanee nell’immediato che promuovendo la salute della pelle a lungo termine. Ingredienti e principi attivi si uniscono in ogni formula per sostenere e riequilibrare il microbioma cutaneo: rinforzano la sua barriera naturale e la sua attività antinfiammatoria assicurando un numero sufficiente e il giusto equilibrio di batteri buoni e cattivi, così come la diversità batterica complessiva. L’obiettivo è rispettare il microbioma a tutti i livelli e le formule sono adatte anche alle pelli più sensibili. Si utilizzano solo tensioattivi delicati. E ci si assicura che tutti i prodotti siano idonei al pH cutaneo tenendo alla larga gli additivi non necessari che possono minacciare il microbioma come fragranze aggiuntive, conservanti superflui e coloranti artificiali. La mission? Risolvere i problemi cutanei utilizzando la scienza del microbioma.