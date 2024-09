Andrea Alchieri ha annunciato il suo debutto a Lineapelle Designers Edition con il suo progetto Alchètipo. Il 19 settembre la sua prima sfilata genderless!

Andrea Alchieri sta per debuttare a Lineapelle con il suo progetto Alchétipo By Andrea Alchieri. Un progetto estetico mutevole di arricchimenti che dà vita a capsule seasonless e genderless. Una scelta consapevole del designer per sottolineare l’indole e il carattere del progetto personale. Nasce dall’unione di due elementi distinti, ma complementari: “Alchimia”, che rappresenta il processo di trasformazione e creazione, e “Alchieri”, che porta con sé la tradizione e l’eleganza italiana.

Emerge qui la suggestione all’alchimia, l’antica arte tra scienza e magia, che per il giovane creativo rappresenta un fil rouge che ciclicamente s’inabissa e riemerge, attingendo al cinema surrealista dove, attraverso il mix di linguaggi, crea un intero progetto cucito di misteri e bellezza occulta. La prima sfilata del designer è prevista per il giorno giovedì 19 settembre alle ore 14:00 presso Fieramilano Rho.

Alchétipo By Andrea Alchieri a Lineapelle

La collezione, seasonless e genderless, è intitolata Cinema’s Chorus 2024-25. E si ispira al concetto di magia, ovvero un tema affascinante che evoca emozioni profonde e contrasti tra bene e male. Le varie ispirazioni, come le marionette a filo e il balletto classico, si intrecciano evocando un mondo in cui il mistero e la bellezza convivono in un delicato equilibrio. I suoi riferimenti al taglio, alla corsetteria, alle stecche super protagoniste su rever di blazer decostruiti, ai capelli estremamente fantasiosi ed inquietanti, al trucco ultra eccentrico inspirato ai colori puri delle stampe di collezione, hanno definito lo storytelling di tutto il progetto. Presentando cosi una collezione unica in ogni sua forma. La pelle è la vera protagonista di questa collezione. Trattata con un’arte sartoriale impeccabile aggiungendo una forza visiva e tattile che amplifica il dialogo tra controllo e libertà.