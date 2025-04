L’almanacco di oggi, martedì 15 aprile 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Martedì 15 aprile 2025 si apre con un cielo ancora un po’ incerto, la primavera tarda a farsi sentire, ma cerchiamo comunque di iniziare la giornata con leggerezza. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Arte e del Made in Italy, entrambe dedicate al genio di Leonardo da Vinci, nato proprio il 15 aprile 1452. Un’occasione perfetta per lasciarsi ispirare dalla creatività e dall’eleganza che contraddistinguono il nostro Paese. Ecco tre frasi per augurare un buongiorno speciale:

“Anche se il cielo è grigio, oggi possiamo essere noi a portare un po’ di colore in giro. Buongiorno!”

“Apri gli occhi e sorridi: il caffè è già invidioso della tua energia mattutina!”

“Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, spremili nel tè e goditi la giornata con gusto.”

Nati il 15 aprile

Leonardo da Vinci (1452–1519). Nato a Vinci, in Toscana, Leonardo da Vinci è stato uno dei più grandi geni del Rinascimento. Pittore, scultore, inventore e scienziato, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte e della scienza con opere come “La Gioconda” e “L’Ultima Cena”.

Emile Durkheim (1858–1917). Sociologo francese, è considerato uno dei padri fondatori della sociologia moderna. Ha introdotto metodi scientifici nello studio della società e ha analizzato fenomeni come il suicidio e la religione.

Henry James (1843–1916). Scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato britannico, è noto per romanzi come “Ritratto di signora” e “Le ali della colomba”. Le sue opere esplorano la coscienza e la percezione umana.

Claudia Cardinale (1938). Attrice italiana nata a Tunisi, è diventata un’icona del cinema europeo con film come “Il Gattopardo” e “C’era una volta il West”. È nota per la sua bellezza e il suo talento recitativo.

Luca Barbarossa (1961). Nato a Roma, ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo. È apprezzato per le sue canzoni che uniscono melodia e testi poetici.

Samantha Fox (1966). Cantante e ex modella britannica, raggiunse la popolarità negli anni ’80 con successi come “Touch Me (I Want Your Body)”.

Fernanda Lessa (1977). Modella e DJ brasiliana, ha raggiunto la notorietà in Italia negli anni 2000 grazie a campagne pubblicitarie e apparizioni televisive. È stata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.

Juliana Moreira (1982). Showgirl e conduttrice televisiva brasiliana, ha iniziato la sua carriera in Italia nei primi anni 2000. È amata dal pubblico per la sua simpatia e il suo carisma.

Emma Thompson (1959). Attrice e sceneggiatrice britannica, ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar per la miglior attrice e la miglior sceneggiatura. È nota per film come “Casa Howard” e “Ragione e sentimento”.

Emma Watson (1990). Attrice britannica, è diventata famosa interpretando Hermione Granger nella saga di “Harry Potter”. È anche attivista per i diritti delle donne e ambasciatrice di buona volontà per l’ONU.

Morti il 15 aprile

Abraham Lincoln (1809–1865). 16º presidente degli Stati Uniti, guidò il paese durante la Guerra Civile e abolì la schiavitù con il XIII emendamento. Subì un attentato il 14 aprile 1865 e morì il giorno seguente.

Giovanni Gentile (1875–1944). Filosofo italiano, esponente del neoidealismo e autore della riforma scolastica del 1923. Fu assassinato il 15 aprile 1944 a Firenze.

Totò (1898–1967). Antonio De Curtis, in arte Totò, è stato un attore, comico e poeta italiano, soprannominato “il Principe della risata”. Con una carriera prolifica nel teatro e nel cinema, è considerato una delle figure più emblematiche dello spettacolo italiano.

Jean-Paul Sartre (1905–1980). Filosofo, scrittore e drammaturgo francese, Jean-Paul Sartre fu uno dei principali esponenti dell’esistenzialismo. Nel 1964 rifiutò il Premio Nobel per la Letteratura.

Greta Garbo (1905–1990). Attrice svedese, Greta Garbo fu una delle star più iconiche del cinema muto e sonoro. Conosciuta per la sua bellezza enigmatica e il talento recitativo, si ritirò dalle scene nel 1941.

Raimondo Vianello (1922–2010). Attore e conduttore televisivo italiano, noto per la sua ironia e per programmi come “Casa Vianello”. Morì il 15 aprile 2010.

Vittorio Taviani (1929–2018). Regista e sceneggiatore italiano, lavorò con il fratello Paolo in film come “Padre padrone”. Morì il 15 aprile 2018.

Il cielo di martedì 15 aprile 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, martedì 15 aprile 2025, è ricco di potenziale per l’introspezione, la comunicazione empatica e l’inizio di nuovi progetti. Con il Sole ancora in Ariete e la Luna nel segno dello Scorpione, l’energia del giorno è intensa e profonda. Inoltre, Mercurio e Venere hanno recentemente ripreso il moto diretto, favorendo la comunicazione e le relazioni. A trarre particolare beneficio da queste configurazioni planetarie sono i segni d’acqua e di fuoco.

☀️ Sole in Ariete

Il Sole si trova a 24°40′ dell’Ariete e porta energia, iniziativa e coraggio. È un momento favorevole per intraprendere nuove attività e affrontare sfide con determinazione.

🌙 Luna in Scorpione

La Luna, a 9°30′ dello Scorpione, regala intensità emotiva e desiderio di introspezione. È un buon momento per affrontare questioni profonde e trasformative.

☿️ Mercurio in Pesci

Mercurio si trova a 28°50′ dei Pesci, ma il 16 aprile entrerà in Ariete. Attualmente, favorisce l’intuizione e la comunicazione empatica. È un periodo utile per esprimere pensieri creativi e comprendere gli altri a un livello più profondo.

♀️ Venere in Pesci

Venere è a 24°39′ dei Pesci, ed esalta la sensibilità e il romanticismo nelle relazioni. È un momento propizio per rafforzare i legami affettivi e apprezzare la bellezza nelle arti.

♂️ Marte in Cancro

Marte si trova a 28°27′ del Cancro, stimolando l’energia domestica e la protezione familiare. È infatti un periodo in cui l’azione è guidata dalle emozioni e dal desiderio di sicurezza.

♃ Giove in Gemelli

Giove è a 13°12′ dei Gemelli, ed amplia le opportunità di apprendimento e comunicazione. Favorisce l’esplorazione di nuove idee e l’espansione delle conoscenze.

♄ Saturno in Pesci

Saturno si trova a 14°31′ dei Pesci, incoraggiando la responsabilità e la disciplina nelle questioni spirituali e creative. È un momento davvero ideale per strutturare sogni e aspirazioni in modo pratico.

♅ Urano in Toro

Urano, a 23°38′ del Toro, porta innovazione e cambiamenti imprevisti nelle finanze e nei valori personali. È un periodo di adattamento a nuove realtà materiali.

♆ Nettuno in Pesci

Nettuno si trova a 27°17′ dei Pesci, intensificando la sensibilità spirituale e l’immaginazione. Favorisce infatti la connessione con il subconscio e l’ispirazione artistica.

♇ Plutone in Acquario

Plutone, a 1°03′ dell’Acquario, segna l’inizio di trasformazioni profonde nelle strutture sociali e tecnologiche. È un periodo di rinnovamento collettivo.

AstroParade: i 5 segni più fortunati di martedì 15 aprile 2025

Ed ecco infine la nostra classifica dei 5 segni più favoriti per martedì 15 aprile 2025. Questi segni possono aspettarsi una giornata caratterizzata da opportunità favorevoli, sia sul piano personale che relazionale.

1. Ariete

L’influenza del Sole e di Venere nel loro segno porta energia positiva e opportunità nelle relazioni.

2. Gemelli

La Luna favorisce la comunicazione e l’apprendimento, rendendo la giornata ideale per socializzare e acquisire nuove conoscenze.

3. Pesci

Mercurio retrogrado nel loro segno incoraggia l’introspezione e la crescita personale, sebbene sia importante prestare attenzione alle comunicazioni.

4. Cancro

Marte nel loro segno stimola l’azione protettiva e l’energia emotiva, spingendoli a prendersi cura di sé e degli altri.

5. Leone

Sebbene non direttamente influenzati dalle posizioni planetarie odierne, i Leone possono trarre vantaggio dall’energia generale, sentendosi più sicuri e motivati.