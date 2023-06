Etro e Safilo, la partnership per le collezioni Eyewear

Etro e Safilo Group hanno annunciato oggi un accordo di licenza globale, esclusivo e decennale per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni Eyewear firmate Etro

Etro ha stretto una partnership con Safilo Group. La prima collezione di montature da sole e da vista debutterà per la Primavera/Estate 2024. Il brand del lusso italiano, con un heritage storico di eccellenza e qualità, da un anno è sotto la direzione creativa di Marco De Vincenzo.

Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design. Produce e distribuisce occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Etro, la partnership con Safilo per la linea eyewear

Fabrizio Cardinali, CEO di Etro (nella foto di apertura) ha dichiarato: “La partnership con un’azienda leader come Safilo rappresenta un ulteriore step di espansione e ampliamento dell’offerta Etro e la rende sempre più completa e trasversale. Il segmento Eyewear si aggiungerà alle linee Ready-to-Wear, Home, Fragranze e alla collezione Etro Kids recentemente annunciata. Ho sempre considerato Etro un lifestyle brand a 360° e sono molto felice di segnare questo nuovo traguardo a completamento di una visione globale e integrata dedicata alle diverse categorie di prodotto e ai diversi tipi di consumatore”.

“Siamo molto orgogliosi di avviare questa nuova collaborazione con una realtà che rappresenta un’eccellenza della moda e del tessile. Il nostro team di creativi è in piena sintonia con Marco De Vincenzo, con cui stiamo lavorando per creare una collezione distintiva, capace di valorizzare al meglio le potenzialità del marchio nella categoria eyewear. Etro è un luxury brand che vanta una ricca tradizione nel reinterpretare i canoni di bellezza ed è riconosciuto per i pattern iconici. Anche per questo Etro si integra perfettamente nel nostro portafoglio andando ad arricchire la nostra offerta”. Queste le parole di Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.