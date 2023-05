Etro ha svelato una nuova capsule collection per le giornate di sole, in città e al mare, con i colori più belli dell’estate 2023

Colori accesi, come il verde, l’arancio ed il rosso, accendono le silhouette della Summer Capsule di Etro per l’Estate 2023. Il direttore creativo Marco De Vincenzo attinge alle sue radici siciliane per offrire un mix ultra-saturo e vibrante di capi e costumi da bagno da uomo e da donna.

Pezzi che sembrano essere stati immersi in una vivace tavolozza di colori ispirati alla natura. Come il verde smeraldo che prende forma in una macro stampa Berries. Ad esempio nel vestito lungo con scollo quadrato, spalline e fondo con balzine. Che ritroviamo anche in un maxi abito, in un abito a portafoglio su un bikini e su un bucket hat.

Etro Summer Capsule 2023

La stessa stampa Berries è proposta anche in arancione su caftani lunghi e corti, shorts e camicie, su un top bra e su una maxi gonna. E in rosso, su una blusa in georgette di seta jacquard con scollatura a goccia e su un abito in crêpe de chine di seta con profondo scollo a V e maniche a sbuffo. Capi che catturano immediatamente la tanto desiderata sensazione di vacanza, ai quali si uniscono gli accessori, come la borsa Love Trotter ricamata con fiori dove risalta il logo Pegasus, borse in pelle traforata e romantiche sciarpe.