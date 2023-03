Ambra Angiolini e Andrea Bosca, tra baci e coccole

Ambra Angiolini ha un nuovo amore. Archiviata la breve frequentazione con Francesco Scianna, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso accanto al collega Andrea Bosca

La primavera, si sa, è la stagione dell’amore. Ed è proprio quello che sta accadendo del mondo dello showbiz: da Elisabetta Canalis ad Alessia Marcuzzi, da Eros Ramazzotti ad Anna Tatangelo. Numerosi vip innamorati e felici più che mai. Ed ora alla lunga lista si aggiunge anche Ambra Angiolini.

A lanciare l’indiscrezione è stata la rivista “Diva e Donna“. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale è possibile vedere Ambra Angiolini in dolce compagnia di Andrea Bosca. Le immagini non lasciano alcun dubbio! Sorrisi e sguardi complici. La coppia si scambia baci, abbracci e coccole.

Ambra Angiolini insieme al nuovo fidanzato

«Dopo la lunga relazione con Francesco Renga da cui ha avuto i suoi due figli e la storia con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha un nuovo amore: è il collega Andrea Bosca, conosciuto a Stromboli sul set della fiction dedicata alla protezione civile», si legge nel settimanale. La coppia è stata paparazzata alla stazione Termini mentre si scambia un bacio appassionato prima della partenza. I due infatti vivono in città diverse. Lei a Milano, mentre lui a Roma.

Scopriamo insieme chi è Andrea Bosca

Andrea Bosca è un talentuoso attore e regista italiano, nato nel 1980 in Piemonte. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. Conosciuto al pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv “Carabinieri“, “I Medici”, “La dama velata”, “La porta rossa”, “Makari”e “Made in Italy”. Inoltre, è stato anche protagonista della serie americana “Quantico” con Priyanka Chopra. Tra i film interpretati invece troviamo “Magnifica presenza” di Ozpetek. Prima di incontrare Ambra Angiolini, ha avuto una storia d’amore importante con l’attrice Valeria Bilello.