Fashion Vibes, i designer dell'8° edizione a Milano Fashion Week FW23

L’ ottava edizione del RunWay Show Fashion Vibes ha presentato l’innovativo progetto Inside con performance e show FW23 fra moda e arte a Milano Moda Donna!

Grande successo a Milano Moda Donna per l’innovativo progetto Inside presentato da Fashion Vibes. In un momento in cui la moda è diventata ormai arte e performance, Fashion Vibes non ha di certo deluso le aspettative. Infatti il brand ha portato in scena uno spettacolo super particolare. Al Circolo Filologico Milanese di Palazzo Clerici, il pubblico è stato accolto con bar e dee-jay set nell’Art Room.

Ovvero un piccolo showroom dedicato a cinque brand , allestito come una mostra d’arte, in cui è stato possibile ammirare alcuni capi delle collezioni che hanno poi sfilato in passerella. Fashion Vibes inoltre ha offerto un punto di vista diretto su ciò che avviene dietro le quinte di una sfilata, rivelando i segreti del backstage. Il pubblico ha osservato dall’alto della balconata il salone centrale diviso a metà e attraversato dalla passerella, un tappeto rosso steso tra postazioni trucco, pennelli, grucce e appendiabiti. Persino cambi look live, di fronte agli ospiti sorpresi.

RunWay Show Fashion Vibes

Il progetto Inside è stato, inoltre, un giro del mondo alla scoperta di stili e prodotti opera di 5 brand molto diversi. Al debutto dopo gli studi a Firenze, la giovane australiana Diana Klisaris ha presentato una collezione classica e minimale, composta da 10 outfit sia per l’ufficio che per la sera. La designer ha utilizzato l’eleganza come espressione di emancipazione femminile, attraverso tagli sobri e una palette di raffinati blu e neutri caldi e profondi.

A seguire, Indira & Isidro ha portato la bellezza del Messico. La coppia, nel lavoro e nella vita, formata da Indira Guadalupe López, originaria della Baja California Sur, e Isidro Sánchez Icaza, di Città del Messico, dopo un tour negli Stati Uniti e in America Centrale, è arrivata a Milano con una collezione super artigianale. Ha debuttato in Europa con una collezione uomo-donna di borse e gioielli realizzati in pelli, pietre e metalli preziosi.

Naz Maer ha poi affascinato con il luccichio dei suoi abiti da diva interamente ricamati a mano. Per donne chic che vestono di lusso con applicazioni di perle, pietre, piume e cristalli Swarovski, sui toni oro, oro rosa, platino e argento.

Albina Sallum

Dopo il successo alla Fashion Week di Dubai, Albina Sallum ha portato a Milano un soffio d’estate con il suo brand Savalme e una linea swimwear di grande fascino, accesa da colori brillanti e realizzata in supplex coreano di alta qualità. Dunque copricapi e accessori importanti, linee sensuali, cut-out e trasparenze, per una donna audace e consapevole della potenza del proprio corpo e della propria femminilità.

Infine il brand Sparkle by Chan della designer di Hong Kong ha chiuso la sfilata con un incontro tra Oriente e Occidente. Con un tocco giocoso, rétro e funky, Karen Chan ha dato nuova vita alla bellezza dell’abbigliamento tradizionale, contaminando linee cinesi con elementi pop occidentali, stampe in tinte sgargianti di tappi di soda e caramelle, grandi occhiali colorati in plastica e borse realizzate con palloni da basket decorati. La sua vasta collezione è un viaggio tra le strade di Hong Kong illuminata da colori brillanti e vivacissimi contrasti.