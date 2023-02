Gigi Hadid continua a sorprenderci. Dopo aver debuttato come stilista, la modella sarà la co-conduttrice della seconda stagione di “Next in Fashion”

Solo qualche mese fa, Gigi Hadid ha debuttato come stilista con il suo brand di moda “Guest in Residence“. Ed ora sarà al timone della seconda stagione di “Next in Fashion“, la serie Netflix dedicata ad un fashion contest che premia i giovani designer più promettenti.

Ad aver annunciato la notizia è stata proprio la giovane modella sul suo profilo Instagram: «Sono così entusiasta di unirmi a Tan France. Abbiamo trascorso momenti molto speciali e divertenti con questi stilisti e non vediamo l’ora di farveli conoscere!»

Gigi Hadid co-conduttrice di “Next in Fashion”

«La seconda stagione di Next in Fashion arriva su Netflix il 3 marzo con alcuni giudici ospiti importanti, look e risate. Non vedo l’ora che possiate innamorarvi degli stilisti in gara, proprio come abbiamo fatto noi»

«Girare questo show insieme a Tan France è stata una gioia della mia vita. Non vedo l’ora che tutti voi incontriate questi designer, un gruppo di persone straordinarie, talentuose e meritevoli!», ha concluso emozionata.

Ad affiancare la modella ci sarà ancora una volta lo storico conduttore del programma, Tan France. Insieme a lui numerosi ospiti, una serie di personaggi celebri del mondo della moda e dello spettacolo. Tra cui: Donatella Versace, Olivier Rousteing, Bella Hadid, Hailey Bieber, Candice Swanepoel, Helena Christensen, Ashley Park e Emma Chamberlain.

La seconda stagione del reality

La prima stagione, con Tan France e l’imprenditrice Alexa Chung, è andata in onda nel gennaio 2020. In gara 18 talentuosi stilisti alle prese con delle sfide settimanali per vincere un premio di 250 mila dollari e la possibilità di vendere la propria collezione sulla piattaforma e-commerce Net-a-Porter. A distanza di tre anni l’amato talent show ritorna con una seconda stagione. Presto disponibile sulla piattaforma streaming.