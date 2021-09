Lila Grace Moss sfila con il cerotto per il diabete

Durante lo show congiunto di Fendi e Versace, la figlia di Kate Moss ha sfilato con il cerotto per il diabete. La giovane modella ha deciso di non nasconderlo per testimoniare la “normalità” della malattia.

Lila Grace Moss ha sfilato in occasione di un evento unico. A Milano, in via Gesù, la storica sede Versace ha ospitato, infatti, una doppia sfilata Fendi e Versace. I rispettivi direttori creativi, Kim Jones e Donatella Versace, si sono scambiati i ruoli per la collezione Prefall.

Per l’occasione hanno calcato la passerella tantissime top, da Naomi Campbell a Gigi Hadid, da Emily Ratajkowski a Vittoria Ceretti. Ad attirare l’attenzione dei presenti è stata, però, soprattutto Lila Grace Moss. La figlia 18enne di Kate Moss ha scelto di sfilare indossando il cerotto per il diabete. Collocato dalla modella tra coscia e gluteo, serve a monitorare i livelli di glicemia.

La sfilata Fendace e la passerella di Lila Grace Moss

Tra le top model di ieri e di oggi che hanno calcato la passerella in occasione della sfilata evento di Fendace, si è fatta notare Lila Grace Moss, la figlia 18enne di Kate Moss e Jefferson Hack, fondatore del magazine “Dazed”. Lila, che compirà 19 anni domani, 29 settembre, ha percorso la passerella indossando un costume da bagno con motivi dorati e una giacca ricamata. Il suo debutto nel mondo della moda avviene a 16 anni, ma la prima passerella la calca a 18, in occasione della sfilata Miu Miu Primavera Estate 2021. In passerella per Fendace, anche sua madre Kate e altre top del calibro di Naomi Campbell, Irina Shayk, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti e Amber Valletta.

Lila Grace Moss e il cerotto per il diabete

In tanti hanno notato il vistoso cerotto, collocato tra la coscia sinistra e il gluteo della giovane modella. Lila, che soffre di diabete mellito di tipo 1, si serve di quel dispositivo per tenere sotto controllo i valori della glicemia. Generalmente questo cerotto si applica sul braccio. La figlia di Kate Moss, però, l’ha collocato sulla gamba. Secondo alcuni per una scelta legata all’outfit indossato, secondo altri per porre l’accento sulla “normalità” di una malattia cronica, di cui ancora si parla poco. Già in passato la giovane ha raccontato, in più occasioni, della sua convivenza con il diabete.

Fendi e Versace, la doppia sfilata evento

L’ultima giornata della Milano Fashion Week è stata arricchita da un evento a sorpresa: la sfilata di Fendace, nome che indica la collaborazione tra due celebri maison italiane, Fendi e Versace. In occasione della doppia iconica sfilata, Kim Jones e Donatella Versace si sono scambiati i ruoli. Donatella ha, infatti, disegnato la collezione Prefall 2022 per Fendi e Kim Jones ha interpretato, a modo suo, Versace. Silvia Venturini Fendi, invece, si è occupata della linea uomo.