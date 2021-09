Stefanel di OVS rinasce. La nuova rete di store

Il brand veneto Stefanel, dopo essere stato acquistato da OVS a marzo 2021, estenderà i suoi store sul territorio italiano con l’apertura di nuovi 30 punti vendita.

Il brand veneto Stefanel, dopo l’acquisto da parte della società di abbigliamento OVS, allarga gli orizzonti. Oltre ai 30 punti vendita già presenti in Italia e i 21 all’estero, il brand apre nuovi 30 store su tutto il territorio italiano.

Stefanel svela anche la prima collezione di abbigliamento Autunno/Inverno 2021-22 sotto la proprietà OVS.

Stefanel di OVS: tra heritage e contemporaneità

Un’attitudine attuale, urbana e consapevole del proprio passato ma proiettata al presente e al futuro. Quella di Stefanel è un’identità contemporanea e una narrazione aggiornata che mira a rileggere l’heritage del brand.

Abiti dalle linee pulite e semplici per un’eleganza senza sforzo, pensate per essere indossate e interpretate in ogni momento della giornata. In una palette di colori che include toni caldi e neutri affiancati a tocchi di colore più accesi. Così Stefanel si rivolge alle donne, con una combinazione di stile e di ricerca di versatilità per collezioni rivolte ad una donna contemporanea, dotata di personalità che non necessita di essere etichettata per esprimerla.

Il brand punta a vestire persone diverse, con le proprie caratteristiche e la propria individualità. Stefanel con la nuova campagna pubblicitaria, attraverso donne di differenti età, etnie e personalità presenta un universo femminile contemporaneo. La nuova Stefanel, che guarda al futuro, è caratterizzata dalla tradizione che viene affiancata da uno spirito eclettico che caratterizza la donna di oggi, puntando sulla qualità senza tempo, sull’accurata ricerca dei materiali e sull’attenzione al dettaglio.

Le novità del brand

La nuova collezione Autunno/Inverno 2021-22 Stefanel di proprietà OVS sarà disponibile presso i 30 negozi in Italia e 21 all’estero già esistenti, e le nuove 30 boutique. I punti vendita si trovano nelle principali città che vanno da Milano, Napoli e Venezia a località turistiche come Capri e Cortina d’Ampezzo. Il rosa è il colore principale del nuovo concept store, il quale presenta anche dettagli in rosso e nero, un riferimento al logo del marchio. Il brand ha rivisitato quest’ultimo, che in passato era bianco, ora è in grafica rossa su sfondo nero. Colori che traducono visivamente l’energia e la dinamicità del marchio.

Le parole di Beraldo

Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, in un comunicato ha affermato: “Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano”.