LolaVie, il primo prodotto di Jennifer Aniston per la cura dei capelli

Jennifer Aniston ha lanciato ufficialmente il suo beauty brand LolaVie. Il nuovo marchio si dedica esclusivamente alla bellezza del capelli ed è già uscito il primo prodotto.

Jennifer Aniston, sulla scia di Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gomez, JLo, Scarlett Johansson e molte altre star, ha deciso di lanciare il suo beauty brand. L’attrice aveva pubblicato qualche settimana fa le prime immagini sul profilo Instagram ufficiale del brand, ma non si sapeva con certezza quali fossero i prodotti.

Ora è uscito tutto allo scoperto! LolaVie è un beauty brand dedicato esclusivamente alla cura dei capelli.

Il brand LolaVie di Jennifer Aniston

Anche Jennifer Aniston entra da protagonista nel mondo del beauty e la sua prima linea è arrivata. Si chiama LolaVie il nuovo beauty brand dedicato esclusivamente alla cura dei capelli. Tutta la linea del brand sarà realizzata con prodotti vegani, sostenibili e dagli alti standard qualitativi. Il marchio dell’attrice di “Friends” combina il meglio della scienza e della natura, per fornire soluzioni innovative in materia di hair care.

Il nome LolaVie deriva dalla canzone di Sarah Vaughan, “Whatever Lola Wants”, la preferita di Jennifer, che chiamò Lola anche la sua auto e successivamente è diventato anche il suo soprannome. L’idea di questo nuovo progetto è nata cinque anni fa, mentre la Aniston lavorava ad un altro progetto, ma si è concretizzata solo nel 2021.

Un beauty brand dedicato esclusivamente alla cura dei capelli

Jennifer Aniston ha scelto di differenziarsi dalle altre star imprenditrici, dalla linea JLo Beauty di Jennifer Lopez al brand Fenty Beauty di Rihanna e dalla collezione trucco Haus Laboratories di Lady Gaga e da molte altre. Rachel, di “Friends”, ha deciso di puntare tutto sulla salute dei capelli, premiando formulazioni naturali e processi di produzione amici dell’ambiente. Jennifer difatti, ha scelto di seguire in prima persona tutti gli step della produzione, dallo sviluppo al marketing, assicurandosi che le formulazioni rispondessero a standard di alta qualità.

L’obiettivo principale del marchio è quello di creare prodotti efficaci, pratici e in grado di risolvere i problemi più comuni. Seguendo questo principio aziendale, LolaVie lancerà un solo prodotto alla volta, in modo tale da verificare che le formule funzionino per tutte le tipologie di capelli e le loro esigenze.

Il primo prodotto LolaVie

LolaVie di Jennifer Aniston ha presentato il primo prodotto della linea, uno spray districante e multitasking, dal nome “Glossing Detangler”. Questo prodotto a base naturale, protegge dal calore degli strumenti per l’asciugatura e la piega grazie all’estratto di bamboo e allo scudo vegano di attivi. “Glossing Detangler” è composto da estratto di limone, semi di chia e un complesso di estratti della frutta e ceramidi vegetali, che proteggono i capelli e rafforzano le punte. Per rendere il prodotto ancora più efficace, va spruzzato su capelli bagnati o tamponati con un asciugamano, da pettinare insieme alla chioma ed è consigliato da usare dopo shampoo e balsamo.

I prodotti del brand capelli LolaVie di Jennifer Aniston sono in vendita solo sul sito ufficiale lolavie.com. Al momento non spediscono in Italia, ma prossimamente, sempre al prezzo di 25 dollari arriverà anche da noi.

Jennifer Aniston punta alla sostenibilità con LolaVie

Jennifer Aniston con LolaVie punta ad un pianeta migliore, scegliendo la sostenibilità. Tutti i prodotti della linea sono vegani e hanno packaging riciclabili. Nelle formulazioni e nei profumi vengono utilizzati ingredienti di origine naturale derivati dalle piante, tra cui limoni e ceramidi vegetali.

Dove è possibile, al posto dell’acqua deionizzata viene utilizzata l’essenza di bamboo, allo scopo di conservare il nostro patrimonio idrico. LolaVie utilizza il bamboo in quanto è la pianta che si rigenera più velocemente al mondo, senza l’uso di fertilizzanti ma solamente le proprie radici.

Inoltre, tutte le formule sono prive di siliconi, parabeni, solfati e altre sostanze dannose. Infine, i prodotti sono cruelty free, caratteristica che devono avere anche i prodotti di fornitori e produttori che collaborano con il brand.