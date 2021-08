Sono tantissime le coppie di vip che si apprestano a diventare genitori. Tra le future mamme ci sono attrici e imprenditrici, ballerine, principesse e influencer. E i papà non sono da meno, fra manager, produttori e imprenditori. Ad accomunare tutti la trepidante attesa di un evento memorabile.

Che sia il primo o il quinto figlio, come nel caso di Barbara Berlusconi, l’emozione per queste coppie è sempre la stessa. Diventare genitori è una gioia ogni volta nuova, che prelude a una missione che impegnerà l’intera vita.

Nelle parole che i vip hanno condiviso sui rispettivi profili social affiora tutta la felicità che pervade i loro cuori, all’idea di diventare mamme e papà. Ecco tutte le coppie in dolce attesa e le loro storie.

Martina Stella e Andrea Manfredonia

L’attrice Martina Stella e il procuratore sportivo Andrea Manfredonia, marito e moglie da quasi cinque anni, aspettano un maschietto. Si tratta del secondo figlio per l’attrice toscana, che nove anni fa aveva già dato alla luce la primogenita Ginevra, frutto dell’amore con l’ex compagno Gabriele Gregorini. «Questa volta sarà un maschietto e nascerà in autunno. Non lo abbiamo programmato, ma era tanto desiderato. Abbiamo aspettato un po’ perché tenevo a stabilire un equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia». Queste le parole con cui Martina Stella ha parlato della sua seconda gravidanza al settimanale Chi.

Lorella Boccia e Niccolò Presta

L’ex ballerina di Amici Lorella Boccia e il manager e produttore Niccolò Presta (figlio di Lucio Presta) hanno annunciato la gravidanza sui social ad aprile. Pochi giorni fa, invece, dopo aver festeggiato il secondo anniversario di matrimonio (la coppia si è sposata nel 2019) hanno svelato di aspettare una bambina. «Non vedo l’ora di essere madre. Non vedo l’ora di dedicare a te i miei giorni, mesi, anni, la vita. Non vedo l’ora di camuffare il pesce e le verdure, che probabilmente a prescindere non ti piaceranno. Non vedo l’ora di vederti tra le braccia del tuo papà (Abbi pazienza, amore di mamma, è solo tanto protettivo). Aspetto con ansia la nostra vita in tre». Così ha scritto Lorella sotto uno scatto che la ritrae col pancione.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Barbara Berlusconi, imprenditrice 36enne, figlia di Silvio Berlusconi, è in attesa del quinto figlio. Amministratrice delegata della Holding 14, insieme ai fratelli Eleonora e Luigi, Barbara aspetta il terzo figlio dal compagno, l’imprenditore Lorenzo Guerrieri. La coppia ha già due bambini: Francesco Amos (2 anni) e Leone (3). Barbara, inoltre, è già madre di Alessandro (11) ed Edoardo (9), nati dalla precedente relazione con l’analista finanziario Giorgio Valaguzza.

Lucya Belcastro e Roberto Farnesi

L’attore Roberto Farnesi diventerà papà a 52 anni. La fidanzata, la studentessa Lucya Belcastro (che ha 26 anni meno del compagno) è, infatti, in dolce attesa. L’annuncio è arrivato su Instagram con uno scatto condiviso dall’attore toscano, protagonista dell’amatissima serie televisiva “Il paradiso delle signore”, in onda su Rai Uno. Farnesi ha pubblicato una foto con la compagna, scrivendo: «Credo sia questo… il senso della vita».

Paola Turani e Riccardo Serpellini

L’influencer Paola Turani e il marito, l’imprenditore Riccardo Serpellini, hanno condiviso a maggio un video su Instagram per rivelare il sesso del nascituro. La coppia ha deciso di organizzare un Gender Reveal social per comunicare a tutti i loro fan che aspettano un maschietto. Paola e Riccardo, molto attivi su Instagram, stanno condividendo le varie fasi della gravidanza, con ironia e dolcezza. Di poche ore fa è questo scatto che li ritrae al mare. Paola scrive: «Stamattina sogno un po’, immaginandoci la prossima estate con nostro figlio tra le braccia… che senza alcun dubbio indosserà un costumino carino rigorosamente fluo! Buona domenica!».

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice di York e il marito, l’uomo d’affari Edoardo Mapelli Mozzi, sono in attesa del loro primo figlio. Beatrice è apparsa per la prima volta in pubblico col pancione a luglio sugli spalti di Wimbledon. La principessa, accompagnata dal marito Edoardo, indossava un vestito a pois. La coppia ha annunciato ufficialmente la gravidanza il 19 maggio.

Michela Coppa e Christian Milia

L’ex “letterina” e conduttrice televisiva Michela Coppa e il compagno, l’imprenditore siciliano Christian Milia, diventeranno presto genitori. Michela e Christian convivono dal 2014 a Milano. Dopo quasi 8 anni a Roma, Michela ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo per amore del compagno. Christian, infatti, lavorando nel campo della moda, ha messo radici, negli anni, a Milano. La coppia è in attesa del primo figlio.

Mia Ceran e Federico Ferrari

La giornalista e conduttrice Mia Ceran e il compagno, Global Event Manager di Diesel, Federico Ferrari, aspettano il loro primo figlio. Ceran, nota al grande pubblico televisivo come presentatrice della trasmissione di Rai Due “Quelli che il calcio”, realizza il podcast “The Essential”, che si pone l’obiettivo di raccontare in cinque minuti le notizie dal mondo.