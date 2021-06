Vera Wang lancia il Prosecco Party

La stilista couture sposa,Vera Wang ha lanciato la linea di Prosecco premium Party. L’elegante bottiglia argento è già super instagrammata #VeraWangPARTY!

La stilista di lusso Vera Wang ha lanciato la sua nuova linea di Prosecco chiamata Party. Questo è un passo in una direzione diversa per il brand americano, noto per i suoi iconici abiti da sposa. Il Prosecco italiano premium è fatto per celebrare tutti i momenti della vita e racchiude il lato luminoso, divertente e alla moda di Vera Wang. Party dunque incarna il mondo della designer e icona di stile di fama mondiale.

Proprio come rivela la Wang: «Ho dedicato tutta la mia vita a progettare il modo in cui le persone celebrano, e non solo i loro matrimoni, da cosa indossano a come si divertono, a come vivono a casa – e ora, cosa bevono! Party è un’estensione naturale di ciò che già faccio. Perché il Prosecco? Celebrazione! Quando penso al romanticismo, al divertimento, alle risate, alla gioia, all’amicizia, penso al Prosecco, è il vino che personifica l’emozione e la pura felicità».

Prosecco Party di Vera Wang

Per il Prosecco Party, Vera Wang si è rivolta alla regione vinicola di punta del Piemonte e ad Araldica, produttore del moscato più venduto in America. Guidata dall’enologo di seconda generazione Claudio Manera, che è uno dei produttori italiani in più rapida crescita e nome legato a una delle cooperative vinicole più lungimiranti, ha dato vita a un prodotto da uve Glera al 100% e che vanta aromi di mela e frutta a nocciolo, note di agrumi e fresca acidità al palato, con un finale morbido e molto fruttato.

L’elegante design della bottiglia è argento metallico opaco con la scritta «Party» in grassetto giallo neon e si accompagna a un invito ad una festa da parte della stessa Vera Wang. Party è già disponibile per la vendita al costo di 25 dollari. La stilista festeggerà il suo compleanno del 27 giugno con Party? Su Instagram #VeraWangPARTY è già virale!