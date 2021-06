Verrà inaugurata con un evento esclusivo nel weekend Etro Beach Forte dei Marmi, l’esclusiva boutique temporanea per l’estate. Per l’occasione, Etro lancia anche una capsule in edizione limitata.

Etro ha scelto come location per il suo esclusivo pop-up store il Bagno Piero, lo stabilimento più celebre e iconico della perla della Versilia. Per l’occasione sarà allestito con tende, ombrelloni, sedie sdraio, teli mare, gonfiabili, racchettoni e pattino interamente decorati nell’iconica stampa Paisley all-over.

Per celebrare il progetto, Etro lancia anche una capsule con una serie di capi beachwear decorati dalla scritta Etro Beach Forte dei Marmi tra cui chemisier, costumi da bagno, camicie, felpe, shorts, cappelli, espadrillas e l’immancabile borsa Globetrotter.

Etro Beach Forte dei Marmi, la capsule in edizione limitata

La collezione in edizione limitata, che si aggiunge alle capsule realizzate ad hoc per le località resort di Bodrum, Dubai, Sochi e Hamptons, è disponibile esclusivamente a Forte dei Marmi presso il pop-up estivo di Etro, situato in via IV Novembre 11, nato in partnership con il multibrand fortemarmino Fiacchini, e online su etro.com.