Taylor Swift è entrata a far parte del cast del film “Canterbury Glass”, diretto da David O. Russell. La cantante torna in veste di attrice e affiancherà importanti attori come Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek e Robert De Niro.

Taylor Swift, con 40 milioni di album e 130 milioni di singoli in digitale, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. La giovane si è fatta strada anche nel mondo della recitazione, prendendo parte a film e serie tv. Ha conquistato poi numerosi traguardi e riconoscimenti, tra cui il Global Icon ai Brit Awards.

La sua carriera sembra inarrestabile, infatti Taylor Swift sta per tornare sul grande schermo con il nuovo film di David. O Russel, “Canterbury Glass”.

Il cast del film

Il film sarà una commedia americana in costume, ambientata negli anni ’30, che vedrà al centro della storia il rapporto lavorativo tra un avvocato ed un medico. Protagonista del film è Christian Bale, e al suo fianco figura un cast stellare: Robert De Niro, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington, Michael Shannon, Timothy Olyphant e Anya Taylor-Joy.

Il film sarà prodotto da New Regency e vedrà O. Russell nuovamente alla regia dopo l’ultima esperienza con “Joy”, film con Jennifer Lawrence uscito nel nel 2015. L’uscita del film è prevista entro la fine di quest’anno.