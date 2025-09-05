Al Festival del cinema di Venezia 82, Trussardi ha presentato la nuova campagna FW25 nel cortometraggio con Eva Herzigová e Fernando Lindez.

Trussardi ha svelato la nuova campagna FW25 proseguendo il percorso intrapreso con The Gentle Society, manifesto estetico e valoriale della nuova visione del brand. In continuità con questo racconto, la campagna è portavoce di una bellezza silenziosa e della gentilezza come atto rivoluzionario. Un tributo a chi cerca significato nella vita di tutti i giorni e a chi ancora crede che questo valore possa cambiare il mondo.

The Gentle Society infatti è il filo conduttore che attraversa tutta la narrazione visiva: un invito a rallentare, osservare e prendersi cura. Un’estetica che celebra la lentezza e la grazia senza tempo, elementi della rinascita culturale della maison.

A interpretare con forza e raffinatezza questa visione, due volti internazionali: Eva Herzigová, che sul red carpet di Venezia ha indossato un abito in velluto d’archivio Trussardi del 1986, e Fernando Lindez,. Nomi che si uniscono ai tanti personaggi dell’universo della Gentle Society. Le immagini della campagna, scattate dal fotografo Quentin de Briey, ritraggono i protagonisti con spontaneità in un gioco di luci naturali, sguardi diretti e pose non artefatte, dove l’intimità sostituisce la teatralità.

Trussardi FW25

I capi selezionati raccontano con coerenza il DNA di Trussardi: il denim e la pelle tornano protagonisti, riletti in chiave contemporanea.Tra gli outfit più iconici spiccano il total look in suede, che interpreta il perfetto equilibrio tra morbidezza e struttura. E il completo in pelle indossato da Eva Herzigova, sintesi di forza e sensualità. Più che una semplice proposta estetica, la nuova campagna FW25 della maison quindi, si afferma come dichiarazione d’identità.

Un capitolo inedito di una narrazione coerente e sensibile. Inoltre, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Trussardi ha svelato in una premiere esclusiva TheGentle Society. Ovvero il corto-manifesto della nuova campagna FW25 girata dal regista Simone Yang. Un girato intenso e visivamente raffinato che segna una nuova tappa nel percorso culturale del brand. Trussardi così rinnova il proprio ruolo di attore culturale, delineando un presente alternativo in cui la gentilezza non è fragilità, ma rivoluzione.