Trussardi, campagna FW25 nel film con Eva Herzigová e Fernando Lindez

by Paola Pulvirenti048
Eva Herzigová nella campagna Trussardi FW25 sdraiata su un divano arancione, indossa un abito nero in pelle, guanti neri lunghi e porta una borsa color cammello.
Al Festival del cinema di Venezia 82, Trussardi ha presentato la nuova campagna FW25 nel cortometraggio con Eva Herzigová e Fernando Lindez.

Trussardi ha svelato la nuova campagna FW25 proseguendo il percorso intrapreso con The Gentle Society, manifesto estetico e valoriale della nuova visione del brand. In continuità con questo racconto, la campagna è portavoce di una bellezza silenziosa e della gentilezza come atto rivoluzionario. Un tributo a chi cerca significato nella vita di tutti i giorni e a chi ancora crede che questo valore possa cambiare il mondo.

Una foto da dietro le quinte della campagna Trussardi FW25 che mostra il monitor di un set cinematografico con una scena in cui si intravede un attore che legge il giornale
Un’immagine del cortometraggio della campagna Trussardi FW25 – wondernetmag.com

The Gentle Society infatti è il filo conduttore che attraversa tutta la narrazione visiva: un invito a rallentare, osservare e prendersi cura. Un’estetica che celebra la lentezza e la grazia senza tempo, elementi della rinascita culturale della maison.

Eva Herzigova sdraiata su un divano arancione, indossa un abito nero in pelle, guanti neri lunghi e tiene una borsa color cuoio
Eva Herzigová nella campagna FW25 di Trussardi – wondernetmag.com

A interpretare con forza e raffinatezza questa visione, due volti internazionali: Eva Herzigová, che sul red carpet di Venezia ha indossato un abito in velluto d’archivio Trussardi del 1986, e Fernando Lindez,. Nomi che si uniscono ai tanti personaggi dell’universo della Gentle Society. Le immagini della campagna, scattate dal fotografo Quentin de Briey, ritraggono i protagonisti con spontaneità in un gioco di luci naturali, sguardi diretti e pose non artefatte, dove l’intimità sostituisce la teatralità.

Trussardi FW25

I capi selezionati raccontano con coerenza il DNA di Trussardi: il denim e la pelle tornano protagonisti, riletti in chiave contemporanea.Tra gli outfit più iconici spiccano il total look in suede, che interpreta il perfetto equilibrio tra morbidezza e struttura. E il completo in pelle indossato da Eva Herzigova, sintesi di forza e sensualità. Più che una semplice proposta estetica, la nuova campagna FW25 della maison quindi, si afferma come dichiarazione d’identità.

Fernando Lindez posa su un tappeto, indossa un completo di jeans e mocassini neri, con uno sguardo pensoso rivolto verso l'alto.
Fernando Lindez in total denim nella campagna FW25 di Trussardi – wondernetmag.com

Un capitolo inedito di una narrazione coerente e sensibile. Inoltre, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Trussardi ha svelato in una premiere esclusiva TheGentle Society. Ovvero il corto-manifesto della nuova campagna FW25 girata dal regista Simone Yang. Un girato intenso e visivamente raffinato che segna una nuova tappa nel percorso culturale del brand. Trussardi così rinnova il proprio ruolo di attore culturale, delineando un presente alternativo in cui la gentilezza non è fragilità, ma rivoluzione.

