Michael Kors ha aperto un esclusivo pop-up di lusso alle Galeries Lafayette di Parigi per festeggiare il lancio della nuova borsa di stagione Hamilton!

Michael Kors ha annunciato il lancio di un coinvolgente negozio pop-up di lusso presso le Galeries Lafayette Champs-Elisées di Parigi, in Francia questo autunno. Fino al 22 settembre la maison occuperà l’atrio del leggendario department store con un pop-up di borse ultra chic ispirato all’hotel e un’installazione gigante della nuova borsa Hamilton del marchio.

Situata al piano terra del negozio Galeries Lafayette Champs-Elisées, l’esperienza invita tutti gli ospiti a entrare nel mondo del jet set del marchio. Lo scopo? Per scoprire l’ultima versione dell’iconica Hamilton del brand. Il pop-up è imperdibile, sormontato da un’enorme borsa con frange Hamilton Moderne di 4,50 metri che domina lo spazio. All’ingresso i clienti vengono accolti da un’affascinante reception che ricorda un hotel di lusso. Qui possono effettuare il check-in e ricevere una chiave della camera Michael Kors.

Il pop-up Michael Kors alle Galeries Lafayette di Parigi

Ogni settimana una di queste chiavi di Michael Kors sbloccherà un lucchetto all’interno del pop-up store. Conferendo una nuova borsa con frange Hamilton Moderne al fortunato vincitore. Oltre a una selezione di ciondoli per le borse del marchio disponibili per l’acquisto, l’attivazione ospiterà anche una barra dei ciondoli ogni fine settimana. In cui i clienti potranno scegliere tra una selezione di ciondoli gratuiti da aggiungere alla loro nuova borsa della maison.

Inoltre il giovedì sera il pop-up si trasformerà in un vivace bar della hall dell’hotel che servirà champagne in omaggio ai clienti. La serata sarà caratterizzata anche da un’esibizione dal vivo del pianista Pierre-Yves Plat. Per celebrare il lancio Michael Kors ha ospitato un evento intimo presso lo spazio pop-up con gli amici della maison. E la musica dal vivo di un pianista locale. L’esposizione continuerà fino al 22 settembre 2025.