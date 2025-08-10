L’almanacco di oggi, domenica agosto 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Domenica 10 agosto 2025 porta con sé l’atmosfera magica della notte di San Lorenzo, quando il cielo si riempie di scie luminose e desideri sospesi. Le stelle cadenti delle Perseidi, protagoniste di metà agosto, raggiungono il loro picco, regalando uno spettacolo che ogni anno incanta e riporta alla memoria leggende, tradizioni e sogni da affidare al buio. Un’occasione per alzare lo sguardo, staccare dalla routine e ritrovare un po’ di meraviglia. Ecco tre frasi per augurare buona domenica con un sorriso:

Oggi è il giorno giusto per allenare il collo: guardiamo in su e aspettiamo una stella che mantenga le promesse.

Che sia un caffè o una scia luminosa, l’importante è iniziare la giornata con qualcosa che scaldi.

Buona domenica di San Lorenzo: oggi il sole ci scalda, stanotte le stelle faranno il resto.

10 agosto 2025, i (magnifici) 60 anni di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini (1965). Showgirl completa, Cuccarini è celebre per la sua versatilità: ballerina, cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Debutta televisivamente come ballerina nel programma Fantastico accanto a Pippo Baudo e conquista il pubblico con successi musicali come “La notte vola”.

È protagonista di trasmissioni di successo per RAI e Mediaset, approdando anche al teatro con musical come Grease e Rapunzel – il musical; è inoltre autrice di libri e testimonial consolidata in spot pubblicitari. A 60 Lorella Cuccarini è sempre in splendida forma grazie ad allenamenti costanti, ed è una fan del Calisthenics, disciplina che pratica con passione per mantenersi agile ed energica.

Nati il 10 agosto

Antonio Banderas (1960). Attore, regista e cantante spagnolo, Antonio Banderas ha conquistato il cinema internazionale interpretando ruoli iconici in film come The Mask of Zorro, Desperado e Evita. Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui nomination agli Oscar, Golden Globe e Tony Award.

Marina Berlusconi (1966). Manager di rilievo, figlia di Silvio Berlusconi, è presidente di Fininvest e Arnoldo Mondadori Editore, la più grande casa editrice italiana. Cresciuta tra affari e media, è una delle donne più influenti nel panorama imprenditoriale nazionale.

Sonia Peronaci (1967). Chef e imprenditrice digitale italiana, fondatrice del celebre sito di ricette GialloZafferano nel 2006. Ha rivoluzionato il food blogging in Italia, portando milioni di utenti mensili sul suo portale, collaborando con testate come Donna Moderna e realizzando libri di successo.

Javier Zanetti (1973). Ex calciatore argentino, simbolo dell’Inter e considerato uno dei migliori terzini di sempre. Ha vinto la Champions League, il Mondiale per club e numerosi trofei nazionali. Attualmente è vice-presidente del club nerazzurro.

Paola Turani (1987). Modella e influencer italiana, lanciata sui social per il suo stile elegante e spontaneo. Dopo gli studi in architettura, si afferma nel mondo della moda collaborando con prestigiosi brand come Deborah Milano e Calzedonia, diventando una figura seguita sui principali canali digitali.

10 agosto, due anni senza Michela Murgia

Il 10 agosto 2023 si spegneva a Roma, a 51 anni, Michela Murgia, dopo aver raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un carcinoma renale metastatico. Nata a Cabras, in Sardegna, il 3 giugno 1972, è stata scrittrice, drammaturga, opinionista e voce radiofonica. Prima della notorietà, aveva svolto i lavori più diversi, dall’insegnamento di religione al call center, esperienza che ispirò il suo esordio con Il mondo deve sapere (2006).

Autrice di romanzi e saggi di successo, tra cui Accabadora (Premio Campiello 2010) e Stai zitta, ha raccontato con profondità l’identità sarda, le relazioni umane e le ingiustizie sociali. Negli ultimi anni ha scelto di vivere in una famiglia queer allargata, composta da amici, figli d’anima e il marito Lorenzo Terenzi, sposato poco prima della morte. Questo modello di famiglia, libero da vincoli tradizionali, era per lei un atto politico e un manifesto di inclusione.

Parallelamente, il suo impegno civile è stato costante e diretto: ha sostenuto diritti civili, parità di genere, lotta alle discriminazioni e accoglienza dei migranti. Non ha mai esitato a prendere posizione su temi controversi, partecipando a dibattiti pubblici e usando i social come strumento di attivismo e divulgazione.

Con il suo ultimo libro, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi (2023), ha intrecciato autobiografia e riflessione sociale, trasformando la malattia in un’opportunità per parlare di morte, cura e legami autentici. Fino all’ultimo, ha scelto la lucidità e la condivisione, organizzando il proprio funerale come rito comunitario. Nonostante la malattia, ha vissuto con lucidità, trasformando la propria morte in un atto politico e collettivo, grazie anche ai messaggi social e all’organizzazione del funerale come simbolo di comunità e riflessione pubblica. La folla che le ha tributato l’ultimo saluto nella basilica di Santa Maria in Montesanto e le parole di amici come Roberto Saviano ne hanno consacrato l’eredità culturale e civile.

Il cielo di domenica 10 agosto 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo di questa domenica 10 agosto si apre a un gioco magico: la Luna quasi piena in Acquario accompagna la celebre pioggia di Perseidi, mentre una rara parata planetaria anticipa l’alba. Inoltre, l’influsso dei pianeti plasmati da aspetti salienti favorisce intuizione, passione e consapevolezza.

☉ Sole in Leone

Il Sole risplende nel segno del Leone, donando carisma e vitalità. È il momento ideale per esprimere la propria creatività e mettersi in mostra senza timori. Chi ama osare potrà trovare la giusta energia per brillare, mentre le relazioni si caricano di passione e calore.

🌙 Luna in Toro

La Luna si posa sul pratico e stabile Toro, suggerendo un bisogno di sicurezza e tranquillità. Le emozioni si ancorano alla realtà e invitano a prendersi cura di sé con gesti concreti. È perfetto per coltivare legami duraturi e trovare conforto nella routine.

☿️ Mercurio in Vergine

Mercurio attraversa la Vergine con mente lucida e attenzione al dettaglio. La comunicazione diventa chiara e puntuale, mentre l’organizzazione facilita il raggiungimento degli obiettivi. Ogni idea trova spazio per svilupparsi al meglio.

♀️ Venere in Cancro

Venere abbraccia il segno del Cancro, portando dolcezza e sensibilità nei rapporti. Il cuore si apre a sentimenti profondi e protettivi, favorendo momenti di intimità e comprensione.

♂️ Marte in Cancro

Marte stimola l’azione in modo più emotivo e riflessivo. La determinazione si combina con la voglia di difendere ciò che si ama, ma attenzione a non lasciarsi sopraffare dall’umore.

♃ Giove in Sagittario

Giove continua il suo cammino nel segno dell’avventura e dell’ottimismo. Le opportunità crescono e la fortuna sorride a chi si apre al nuovo, senza paura di esplorare orizzonti lontani.

♄ Saturno in Pesci

Saturno invita alla responsabilità interiore e alla pazienza. Le prove spirituali aiutano infatti a crescere e a rafforzare la propria fede, rendendo ogni ostacolo un trampolino di lancio.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 10 agosto 2025

Domenica 10 agosto 2025 porta con sé un’energia speciale che potrà cambiare il corso di molti destini. Le stelle si dispongono in modo favorevole per alcuni segni, regalando opportunità, entusiasmo e momenti di svolta. Se vuoi scoprire quali sono i segni più protetti dal cielo in questa giornata, preparati a leggere la nostra classifica: ti aiuterà a capire dove conviene puntare e come sfruttare al meglio le influenze celesti!

1) Leone

Il Sole brilla direttamente sul Leone, regalando un’ondata di energia e carisma irresistibile. Le stelle spingono a osare e a conquistare nuove vittorie, soprattutto in ambito personale e creativo. È il momento di mettersi in gioco senza riserve.

2) Sagittario

Giove nel suo segno porta fortuna e aperture di orizzonti. I Sagittario avranno infatti occasioni di crescita e novità stimolanti, ideali per chi vuole allargare i propri confini, sia nella carriera sia nella vita privata.

3) Vergine

Mercurio in Vergine favorisce la chiarezza mentale e l’efficienza. Questo segno saprà cogliere le occasioni grazie a un’intelligenza pratica e anche ad una comunicazione brillante, perfetta per chi deve prendere decisioni importanti.

4) Toro

Con la Luna nel segno, il Toro riceve un surplus di stabilità emotiva e serenità. Le relazioni affettive si rafforzano ed anche le situazioni concrete migliorano, dando sicurezza e benessere.

5) Cancro

Venere e Marte in Cancro amplificano l’intensità emotiva e la passione. È davvero il momento di vivere rapporti profondi, di difendere i propri affetti e di agire con cuore e coraggio.