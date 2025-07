Per l’estate 2025, Forte Forte sovverte le convenzioni del beachwear e lo trasforma in un linguaggio fluido, pensato per essere concepito oltre la spiaggia.

Beach Waves con Forte Forte! Per l’estate 2025, il brand ha sovvertito le convenzioni del beachwear. E lo ha trasformato in un linguaggio fluido. Pensato per essere concepito oltre la spiaggia. I costumi si fondono con il guardaroba quotidiano. Abbinandosi con naturalezza a blazer destrutturati, camicie vaporose e abiti impalpabili, in un gioco continuo di leggerezze e stratificazioni.

Lo slip a vita alta in jersey lucido color orchidea, rifinito da frange sottili, si abbina a un top monospalla scultoreo, evocando una sensualità nuova, sottile e raffinata. Il bikini a triangolo, con un vibrante effetto color block, si accompagna a una culotte a vita alta per una rilettura rétro ma contemporanea. Mentre il costume intero, rigoroso e minimale, rivela una raffinata apertura grafica sulla schiena, esprimendo così una discreta eleganza. Questa visione prosegue il racconto iniziato con la capsule Eden.

Forte Forte Beach Waves 2025

Dunque i motivi delle stampe si ispirano alla vegetazione tropicale, trasformando la natura in una presenza viva, che attraversa ogni capo. Qui, i body e i bikini laminati catturano la luce e la rifrangono sulla pelle. Donando un’allure preziosa, tra suggestioni glamour e accenti quasi onirici. Fondato nel 2002 dai fratelli Giada e Paolo Forte, il marchio è nato dal desiderio di creare un legame autentico tra abito e persona. Mettendo al centro emozioni e sensazioni.

Radicato in Veneto, territorio di eccellenza manifatturiera, il brand unisce artigianalità e ricerca. Trasformando la moda in un racconto intimo e senza tempo. Le collezioni si distinguono per materiali preziosi, colori vibranti e forme che accarezzano il corpo, esaltando l’autenticità di chi le indossa. Oggi il brand è internazionale. Con boutique a Milano, Parigi, Londra, Tokyo, Madrid, Roma, Cannes e Los Angeles.