Ha aperto la nuova Vincenzo Dascanio Boutique a Taormina: dove l’artigianalità e la tradizione incontrano il design. Uno spazio aperto fino a ottobre 2025.

Vincenzo Dascanio ha inaugurato una nuova VD Boutique nel centro storico di Taormina. Un indirizzo che promette di diventare il place to be per gli amanti dell’home-decor e dei prodotti che celebrano l’alta artigianalità e il design d’autore. All’interno, inoltre, un accogliente angolo ‘snack time’ invita i clienti a godersi una pausa golosa con le proposte della linea VD Cafe. Lo spazio sarà aperto fino a ottobre 2025. La nuova VD Boutique di Taormina accoglie i clienti in un ambiente raffinato e vibrante.

Nel cuore di una delle città più affascinanti del Mediterraneo, infatti, la boutique incarna l’essenza di un “souvenir senza tempo”, dove ogni oggetto racconta una storia. Il tutto è immerso in un ambiente ricco di verde, elemento imprescindibile e cuore pulsante della visione di Dascanio, che porta la natura all’interno di tutte le sue location. La super chicca? La nuova profumazione d’ambiente ‘La Bella Taormina’. Qui le note agrumate di pompelmo, scorza di limone e arancia dolce incontrano il bergamotto.

Vincenzo Dascanio Taormina

Le proposte home-decor, frutto della visione creativa di Vincenzo Dascanio, sono un’elegante combinazione di colori vivaci e dettagli ispirati alla natura, per infondere gioia e personalità in ogni ambiente. L’intento di Dascanio è chiaro: valorizzare l’artigianalità come elemento corale, espressione autentica di un saper fare che è sinonimo di eccellenza italiana, senza tralasciare dettagli giocosi che celebrano la leggerezza della stagione estiva.

Vi è inoltre, attenzione per le maestranze siciliane che valorizzano con autenticità ogni proposta. Così, accanto a creazioni uniche della private label “VD Collection”, trovano spazio oggetti legati al territorio e alla cultura mediterranea: iconiche Teste di Moro, simbolo della Sicilia più barocca e misteriosa; decorazioni che riprendono i limoni, veri e propri emblemi di freschezza ed estate; pattern vivaci che richiamano le atmosfere assolate della costa. Ma anche righe dai colori estivi, che trasportano in una vera e propria dimensione di vacanza.